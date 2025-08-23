Sucesos
Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches
Otra persona resultó herida y tuvo que ser evacuada al Hospital Reina Sofía tras ser liberada por los bomberos de Montilla
Una persona falleció en la noche de este viernes tras colisionar dos vehículos en Fernán Núñez (Córdoba) a última hora del día, según ha informado el servicio de Emergencias 112.
Un ciudadano llamó al teléfono 112 sobre las 21.20 horas para pedir ayuda porque dos turismos habían colisionado frontalmente en la carretera CO-3203, había personas atrapadas y uno de los coches estaba ardiendo. Desde el centro coordinador se activó a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias.
Un herido evacuado
Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de una persona en este suceso, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, y de la evacuación de un herido al Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Ambos tuvieron que ser liberados por los bomberos de Montilla tras quedar atrapados en los coches implicados.
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre
- El Lecce, de la Serie A, cerca de cerrar el acuerdo con el Córdoba CF por Álex Sala
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una línea de ayudas de 20.000 euros para actividades de asociaciones juveniles
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas
- Los bomberos intervienen en el incendio de una nave en La Torrecilla-Amargacena