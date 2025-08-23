Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches

Una persona falleció en la noche de este viernes tras colisionar dos vehículos en Fernán Núñez (Córdoba) a última hora del día, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

Un ciudadano llamó al teléfono 112 sobre las 21.20 horas para pedir ayuda porque dos turismos habían colisionado frontalmente en la carretera CO-3203, había personas atrapadas y uno de los coches estaba ardiendo. Desde el centro coordinador se activó a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias.

Un herido evacuado

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de una persona en este suceso, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, y de la evacuación de un herido al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Ambos tuvieron que ser liberados por los bomberos de Montilla tras quedar atrapados en los coches implicados.