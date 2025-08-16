Sucesos

Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza "rápido"

Las llamas afectan a la Sierra de Buitrones y no se descarta, según fuentes de los bomberos, la evacuación de algunas fincas

El Infoca ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado

Columnas de humo tras la ermita del Apostol Santiago de Villanueva del Rey.

Columnas de humo tras la ermita del Apostol Santiago de Villanueva del Rey. / Córdoba

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Un incendio forestal declarado en Villanueva del Rey ha puesto en alerta al Infoca, que ha desplegado diez medios aéreos y ha montado un Puesto de Mando Avanzado de Incendios (PAIF) ante lo que se prevé una labor ardua y larga. Ante la imponente columna de humo, las autoridades se han visto obligadas a cortar la N-432 en ambos sentidos, entre el kilómetro 201 y 208, en el término municipal de Belmez.

El fuego se ha originado a las 15.30 horas aproximadamente en la Sierra de Buitrones, en una zona de bancales con una orografía que dificulta las labores de extinción y en el que, según informan a este periódico fuentes del Plan Infoca, será fundamental la labor de los efectivos por el aire. La principal preocupación es el "rápido" avance del fuego.

La situación es complicada y se podría agravar con el paso del tiempo, dadas las complicadas condiciones. Además de tratarse de una zona de monte abrupta, el viendo está soplando con rachas de entre 15 y 20 kilómetros por hora, lo que hace que el fuego avance con rapidez. En la zona, que se encuentra todo el día en alerta naranja por las altas temperaturas según Aemet, se han registrado temperaturas cercanas a los 43 grados durante la tarde de este sábado.

En un primer momento han sido desplegados seis medios aéreos, pero el Infoca ha reforzado el dispositivo por la evolución del fuego. Además, han sido movilizados los bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo. Permanecen activos también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. El Infoca ha desplazado a la zona su puesto de mando avanzado, lo que da una idea de la complejidad de las tareas de extinción.

Incendio en Villanueva del Rey.

Momentos iniciales del incendio de Villanueva del Rey. / Plan Infoca

En concreto, el Infoca ha desplazado a la zona cinco grupos de bomberos forestales, ocho técnicos de operaciones, dos brigadas de refuerzo, un grupo especial, dos autobombas, diez medios aéreos, una Unidad Médica y un buldócer.

