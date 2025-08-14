Guardia Civil
Tres detenidos en Puente Genil por golpear con un palo y una barra de hierro a un vecino, al que le robaron 350 euros
La Guardia Civil, tras las pesquisas, detuvo el pasado día 5 a los presuntos autores, los tres de nacionalidad extranjera
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres personas, con residencia en la localidad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los agentes tuvieron conocimiento a través de una denuncia presentada en el puesto principal de Puente Genil, que se había cometido un robo en con violencia e intimidación en una plaza de la localidad, donde tres personas, armadas con una barra de hierro y un palo, tras agredir a la víctima, le sustrajeron 350 euros.
Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar donde se había cometido el robo y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del mismo, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.
Las investigaciones practicadas unidos a los datos aportados en la denuncia, permitieron identificar a los presuntos atores, que resultaron ser tres personas de nacionalidad extranjera, los cuáles tras obtenerse indicios suficientes de su implicación en robo, fueron detenidos el pasado día 5 de agosto, como presuntos autores de un delito de robo con intimidación.
Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4
- Vivir cuando la ciudad arde: 44 grados en la cresta de la ola de calor