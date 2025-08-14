Tres detenidos en Puente Genil por golpear con un palo y una barra de hierro a un vecino, al que le robaron 350 euros

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres personas, con residencia en la localidad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los agentes tuvieron conocimiento a través de una denuncia presentada en el puesto principal de Puente Genil, que se había cometido un robo en con violencia e intimidación en una plaza de la localidad, donde tres personas, armadas con una barra de hierro y un palo, tras agredir a la víctima, le sustrajeron 350 euros.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar donde se había cometido el robo y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del mismo, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Las investigaciones practicadas unidos a los datos aportados en la denuncia, permitieron identificar a los presuntos atores, que resultaron ser tres personas de nacionalidad extranjera, los cuáles tras obtenerse indicios suficientes de su implicación en robo, fueron detenidos el pasado día 5 de agosto, como presuntos autores de un delito de robo con intimidación.

Detenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.