Incendios forestales
Renfe vuelve a suspender la alta velocidad ente Madrid y Galicia al reactivarse el incendio de Ourense
La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado
EFE
Renfe ha vuelto a suspender el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia por la reactivación del incendio en la provincia de Ourense.
La compañía ha informado en X de esta suspensión, que se produce dos horas después de haber retomado el servicio y una vez inspeccionadas las vías.
Los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación, añade Renfe.
