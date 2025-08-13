El robo de un tractor en Pozoblanco se salda con un detenido y una persona investigada

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia en relación con el Plan establecido para evitar los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas de un tractor y sus aperos y ha investigado a otra como presunta autora de un delito de receptación al no facilitar datos del paradero del mismo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Pozoblanco, de la sustracción de un tractor y de sus aperos en una explotación agrícola sita en el término municipal de Añora (Córdoba), valorado todo en unos 4.600 euros.

Inmediatamente, la Guardia Civil, concretamente efectivos del Equipo ROCA que actúa en la zona norte de la provincia, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor del mismo.

Forzaron los candados de la finca

La inspección ocular efectuada en la zona donde se encontraba el tractor, permitió a los investigadores de la Guardia Civil comprobar que el/los autor/es, habían forzado los candados de entrada a la finca, sin embargo, la nave de aperos donde se encontraba el tractor, no había sido forzada, habiendo abierto la misma con las llaves.

Ante ello, los guardias civiles centraron sus sospechas sobre las personas que tenían la llave de dicha nave, lo que permitió averiguar que una de ellas, presuntamente había vendido el tractor a un vecino de la provincia de Toledo, quien no tenía conocimiento de la procedencia ilícita del vehículo y además ya lo había vendido a otra persona, vecina de la provincia de Ávila, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo y a la investigación del comprador como presunto autor de un delito de receptación por no facilitar los datos del comprador.

El avance de la investigación unido a los datos aportados posteriormente por el comprador, permitieron localizar el tractor y los aperos sustraídos, en una localidad de la provincia de Ávila, procediéndose a su intervención y puesta a disposición judicial.

Detenido, investigado y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.