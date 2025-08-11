Investigación
Muere un hombre tras recibir un disparo en A Coruña
La víctima fue tiroteada este domingo en la localidad de Mesía y los servicios de emergencias trasladaron un helicóptero medicalizado, pero ya no se pudo hacer nada por su vida
EFE
A Coruña
La Guardia Civil investiga la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de un hombre en Mesía (A Coruña), según han informado fuentes del instituto armado.
La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.
La Guardia Civil asumió la investigación de lo ocurrido y realiza, desde entonces, las primeras pesquisas, con la inspección ocular del punto.
El equipo de criminalística de la Comandancia provincial de A Coruña se encarga de las primeras labores y la investigación estará a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Sigue en directo el Cádiz-Córdoba CF
- El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped
- Un incendio en la zona de las ermitas obliga a desalojar viviendas de la urbanización El Jardinito