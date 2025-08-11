Detenido un joven en Villafranca de Córdoba en un control con 4,5 gramos de MDMA

La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local ha detenido en Villafranca de Córdoba, a un joven de 19 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. En un comunicado, la Benemérita informa de que, en colaboración con la Policía Local, procedió en un punto de identificación de personas y vehículos a identificar a los ocupantes de un turismo, mostrándose nervioso, uno de ellos, en el momento de su identificación, por lo que se le solicitó que mostrase lo que portaba en los bolsillos, haciendo entrega de siete bolsitas de una sustancia blanca, que resultó ser MDMA, que tras su intervención arrojó un peso de 4,5 gramos.

Ante este hallazgo los guardias civiles procedieron a la detención de esta persona, como presunto autor de un delito de tráfico de droga, el cual había hecho entrega de la droga a los agentes.

Detenido, drogas intervenidas y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial