La menor de 17 años quemada en Gran Canaria despierta y está casi sin sedación

La menor de 17 años quemada en La Isleta en la madrugada del pasado 16 de julio en una vivienda abandonada de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) ha despertado y está ya casi sin sedación. La adolescente, tutelada por el Gobierno de Canarias, sufrió graves quemaduras en el cuerpo tras ser presuntamente atacada por un joven de 20 años. El estado en el que se encontraba obligó a trasladarla a Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha permanecido ingresada desde el día en el que se produjeron los hechos.

La menor evoluciona de manera favorable y se encuentra ya estabilizada. Su situación sigue siendo delicada, aunque le han hecho ya pruebas de capacidad respiratoria -los pulmones se vieron afectados por la inhalación de humo- y el pronóstico es optimista de cara a su recuperación. Tras varias revisiones, se constató que las peores quemaduras afectaron a menos del 50% de su cuerpo y no al 95% como se pensó en un primer momento.

La víctima fue evacuada de Gran Canaria en estado crítico en la tarde del mismo día en el que sufrió la supuesta agresión. Desde entonces, los sanitarios han estado luchando para mantenerla con vida. Según ha podido conocer este periódico, desde entonces ha ido reaccionando bien a los diferentes tratamientos y pruebas médicas que se le han practicado en el citado centro de la capital andaluza.

La madrugada del 16 de julio

Todo ocurrió en la madrugada del 16 de julio. El joven de 20 años que se encontraba con ella cuando fueron atendidos tras escapar del incendio, marroquí y llegado a Canarias en patera a principios de junio, ha mantenido en todo momento que lo sucedido fue un accidente tras quedarse dormidos y caerse colillas de cigarros sin apagar sobre la basura que había depositada en la infravivienda, situada en la parte alta de La Isleta.

La chica, de 17 años, residía en el Hogar de Menores Jiribilla, en el municipio grancanario de Valsequillo, al estar tutelada por el Gobierno de Canarias. Esta abandonó el centro el viernes de la semana anterior y no regresó, por lo que tanto el Ejecutivo autonómico, como el Cabildo, quien tiene su guarda en el citado hogar, denunciaron la desaparición ante la Guardia Civil el martes.

Todavía es una incógnita cómo ocurrió con exactitud el incendio desatado en una vivienda abandonada que varios chicos ocupaban y utilizaban con cierta frecuencia para fumar o estar con otras personas. La Policía Científica halló en el inmueble plásticos, colchones y material combustible, pero no restos de acelerantes. El foco se encontraba junto a un mechero, un colchón calcinado y una botella que está siendo analizada.

Los médicos indican que las lesiones de la chica pueden ser compatibles con un acelerante, pero también con la combustión de un colchón. El acusado, Abarrafia H., se encuentra en prisión acusado de un presunto homicidio en grado de tentativa. El 26 de julio se hizo con él una reconstrucción de los hechos para esclarecer lo que ocurrió en aquella casa ocupada.