Dos salidas y un mismo solar: los bomberos extinguen dos incendios en el mismo punto del barrio del Guadalquivir

Un solar, un fuego de pastos y mucho trabajo. Hasta en dos ocasiones han tenido que intervenier los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) durante la pasada noche para sofocar sendos incendios declarados en el mismo punto de la ciudad.

Según han explicado fuentes del Sepeis, el primer aviso se recibió sobre las 22:30 horas en el pasaje Bujalance, ubicado en el barrio del Guadalquivir, donde se declaró un fuego que afectó a una zona de pastos. Tras conseguir controlar las llamas, los bomberos regresaron a su base, aunque apenas dos horas después se vieron obligados a volver al lugar ante nuevos avisos que alertaban de otro foco en la misma zona.

En esta segunda intervención, además de los pastos, las llamas alcanzaron también residuos acumulados en la vía, según detallan desde el Sepeis. Finalmente, los bomberos lograron extinguir el fuego sin que se registraran daños personales. Este tipo de actuaciones, motivadas por la proliferación de pastos secos y basura, son relativamente frecuentes durante los meses de verano debido a las altas temperaturas.

Otras actuaciones

La madrugada ha sido bastante movida para los bomberos de Córdoba. A las dos actuaciones en este punto de la ciudad hay que sumar las intervenciones realizadas para sofocar dos fuegos en cunetas y medianas de carreteras, así como el rescate de una persona mayor.

Y el expediente de actuaciones no termina aquí. El fuego en una vivienda, provocado con el incendio de un electrodoméstico, y la extinción de un contador de una nave industrial se suman al listado de intervenciones realizadas durante la madrugrada. El incendio en la vivienda, ubicada en calle Monseñor Juan Manuel Font de Rieg, se saldó sin incidencias graves. Según fuentes de los bomberos, no había personas en el interior y no fue necesario desalojar el bloque por precaución. De igual modo, el fuego en el contador de la nave, ubicada en la calle Suecia, en el polígono de Las Quemadas, se saldó con tan solo daños materiales.