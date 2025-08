Las carreteras ponen en jaque a los bomberos de Córdoba con dos fuegos en cunetas y medianas

El calor extremo y la sequedad del terreno siguen encendiendo las alarmas por riesgo de incendios, especialmente junto a las carreteras. No hay que olvidar que el gran incendio de lo que va de verano en Córdoba, el de la Albaida, se inició precisamente en una cuneta. Esta madrugada, los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Sepeis) han tenido que intervenir de nuevo en dos focos para controlar dos incendios en infraestructuras viarias.

El primero de ello tuvo lugar en la A-4, a la altura del kilómetro 412 en dirección Sevilla, donde ardieron más de 600 metros de vegetación en la mediana. El incendio, según fuentes del Sepeis, no obligó a cortar la circulación, que esos momentos no era muy fluida, puesto que la extinción del mismo pudo realizarse sin comprometer la integriad de los bomberos. Además, el humo creado por el fuego, siempre según fuentes del Sepeis, no era lo suficientemente denso como para entorpecer la circulación, medida que hubiera ocasionado el corte de la autovía por seguridad.

La segunda actuación de los bomberos cordobeses tuvo lugar en la carretera CO-3200, cerca de la prisión de Alcolea, en una zona de pasto seco. La rápida intervención evitó males mayores y que las llamas pudidesen afectar a las zonas próximas a las urbanizaciones del núcleo periférico de Alcolea.

Una madrugada, la de este lunes, muy movida para unos bomberos que afrontan una semana donde la combinación de calor, pastos secos e imprudencias en las carreteras obliga a mantener el nivel de alerta en todo lo alto.