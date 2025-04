"Trinitarios hasta la muerte": El manual secreto que la banda latina entrega a los menores de edad para captarlos

Decenas de chavales entre los 10 y los 14 años reciben en parques, calles y a la salida de los institutos una oferta para convertirse en soldados de alguna de las bandas latinas responsables de asesinatos, tráfico de drogas y otros delitos. A los candidatos a "juramentarse" y pasar a formar parte de la banda se les entrega un manual rudimentario para adolescentes.

En el caso de los Trinitarios, la principal banda que se disputa las calles con los Dominican Don't Play, el manual son 16 folios de lo que la Policía llama "literatura" o la "biblia Trinitaria" con sus reglas, sus mandamientos y los castigos para los que no los cumplan o quienes quieran dejar la banda, la nación verde, como la llaman. El canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha conseguido una copia. Se titula "Trinitarios hasta la muerte".

Creados en la cárcel

Uno de cada tres profesores de la Comunidad de Madrid reconocieron en una encuesta reciente tener a algún alumno miembro o aspirante de una de las dos principales bandas latinas enfrentadas a muerte: DDP y Trinitarios. La segunda, los TNT, se ha extendido por España desde que fueran creados en la cárcel de Alcalá Meco (Madrid), en el año 2001. Desde entonces, la Policía ha detectado y desarticulado coros (grupos) de los Trinitarios en Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Álava, Guipúzcoa, Asturias, Toledo, Guadalajara, Valladolid, Granada, Valencia y Mallorca.

Las 21

Todos los miembros de los Trinitarios se rigen por "las 21", las normas o mandamientos recogidos en el manual que entregan a los aspirantes. Entre ellas, se indica que todos los trinitarios deben buscar y reclutar nuevos miembros: "Cada trinitario debe buscar más hermanos y juramentarlos para que la familia crezca y sea más grande y fuerte" (regla número 3). Eso sí, hay un grupo que esta vetado en los trinitarios. La norma número 10 es breve y clara a ese respecto: "no se aceptan maricones".

Algunas reglas, como la número 17 ("Los trinitarios deben estar unidos hasta la muerte") y la número 7 ("cada trinitario debe ser un guerrero") explican los códigos de conducta para la guerra con otras bandas que ha generado decenas de incidentes y seis asesinatos en la Comunidad de Madrid en los últimos años, además de decenas de incidentes y detenciones por toda España.

Una de las páginas del manual de los Trinitarios. / SUCESOS

Sin "roces amorosos"

Los trinitarios no deben pelearse entre ellos ni tener roces por "cuestiones amorosas". Todos los miembros de la banda deben pagar una cuota semanal "para costear armas, abogados, comida o demás cosas necesarias y provechosas" (regla número 13). Actualmente, esa cuota ronda los diez euros semanales por "soldado", según las fuentes consultadas por este medio.

Otras de las 21 normas trinitarias obligan a guardar silencio sobre "la identidad de su superior" (norma número 1) y prohíben incluso hablar de la existencia de las propias normas (norma 21) con "nadie ajeno a la familia" (como llaman a la banda).

Sanciones

Hay todo un régimen de sanciones para los que no cumplan las normas. Si a un trinitario se le encarga una misión (robar a alguien, agredirlo, machetearlo, matarlo) "no podrá negarse o será sancionado con 30 segundos de bendiciones. Las trinitarias, con 15 segundos”. Bendiciones son golpes por todo el cuerpo que sus compañeros le dan al trinitario sancionado y ante los que no puede resistirse.

Los menores de edad que aceptan esas normas son sometidos a un periodo de prueba que los jefes de la banda llaman "probatoria". Miembros veteranos los observan y les encargan misiones, que pueden ser desde coger dinero del bolso de su propia madre hasta atracar y robar un móvil a un chico en la calle. Si superan esas fases, ya pueden "juramentar", es decir, convertirse en soldados trinitarios.

"Juro ante Dios..."

El manual recoge el juramento textual que deben hacer los menores para convertirse en soldados trinitarios: "Yo juro ante Dios y el mundo ser Trinitario hasta la muerte. Yo juro ante Dios y el mundo defender y ayudar a mis hermanos Trinitarios con mi sangre y mi vida si así fuese necesario en cualquier situación que se encuentren. Yo juro ante Dios y el mundo representar e identificarme como Trinitario con las palabras ADP (ai, di, pi) que significa Amor de Patria hasta la muerte”.

Una vez que el joven entra en los Trinatarios ya no es libre para salir. La norma 20 lo explica así: "después del juramento ninguna persona puede abandonar la familia ya que a echo (sic) un juramento hasta la muerte. Las personas que deseen abandonar la familia deben ser marcados como traidores y se considerarán enemigos de la patria".