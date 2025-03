El tribunal que ha exculpado a Dani Alves: dos juezas progresistas y otros dos expertos en violencia de género

Los magistrados de la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que han estimado el recurso presentado por el exfutbolista Dani Alves y han revocado la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia de Barcelona son reputados juristas con una extensa trayectoria profesional, tanto en casos mediáticos como en procesos relacionados con la violencia de género.

Ha sido una decisión por unanimidad en la que los cuatro miembros de esta Sección de Apelación, Àngels Vivas, Roser Bach, María Jesús Manzano y Manuel Álvarez, creen que la sentencia condenatoria de la Audiencia de Barcelona contiene "una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias" que hacen que no se pueda desvirtuar la presunción de inocencia. Por eso deciden exculpar a Dani Alves.

La magistrada Àngels Vivas, que ha sido ponente de la sentencia del TSJC y presidenta de la Sección de Apelación, formó parte de la comisión de Igualdad de la entidad progresista Jueces y Juezas por la Democracia (JJxD). Fue una de las tres juezas que envió una carta a la víctima de los cinco miembros de 'La Manada' en los Sanfermines de 2016 en la que defendía que sufrió una violación y no abusos sexuales. Fue jueza decana de los juzgados de Barcelona.

Además, en conferencias sobre 'Perspectiva de género en el ámbito penal', Vivas remarcaba que el Código Penal es "ultra garantista" por lo que "el delito de género no existe", ya que están tipificados los "homicidios, no los feminicidios". La magistrada fue uno de los 33 jueces que en 2014 firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en la que aseguraban que una consulta soberanista tenía cabida en la Constitución además de que estaba apoyada por normativa internacional. Este apoyo le pasó factura dos años después cuando no fue elegida como presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona cuando se postuló.

La exvocal del CGPJ

La magistrada Roser Bach pasó por juzgados de Gavà, Sant Feliu de Llobregat y Vigilancia Penitenciaria antes de pasar a la Audiencia de Barcelona. Más tarde fue coordinadora del Programa para la preparación de opositores a juez, fiscal y secretario judicial en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEFJE), del que sería directora, y responsable de la Escuela Judicial. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE, cargo desde el que siempre ha reclamado una mayor presencia femenina en los órganos de decisión de los jueces.

En 2021, Roser Bach, junto a otras de las magistradas que firma la absolución de Alves, María Jesús Manzano, mantuvo el delito de abusos sexuales y no agresión sexual en el caso conocido como 'la Manada de Manresa' por el que se condenó a varios procesados por violar por turnos a una joven que estaba totalmente ebria. Bach también fue una de las juezas que elaboró el informe, firmado por unanimidad por todo el CGPJ en el que se oponía a la ley del 'sólo sí es sí' propuesta por la entonces ministra Irene Montero, al poner en duda el concepto de consentimiento sexual como venía desarrollado en esta normativa y que después tuvo que ser modificado.

Otro de los miembros del TSJC que ha absuelto a Alves, la magistrada María Jesús Manzano, estuvo en la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona, especializada en casos de violencia de género y en las que se acostumbró a aplicar la normativa ante la complejidad de este tipo de casos. También ha participado en casos más mediáticos como confirmar la pena de cárcel de Rosa Peral y Albert López, en el crimen de la Guardia Urbana, o emitir un voto particular en la condena a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, en el que consideró que se debía haber estimado una atenuante de dilaciones indebidas para imponer un máximo de 21 meses de prisión.

Junto a sus compañeros del TSJC, Àngels Vivas y Manuel Álvarez, María Jesús Manzano Meseguer fue ponente en una sentencia del año pasado en la que se mantenía la condena a un taxista por llamar “guarras” o “bolleras de mierda” a una pareja de lesbianas mientras se besaban en el aparcamiento de la discoteca Row de Gavá en 2019 con el objetivo de "menospreciar su dignidad por su orientación sexual".

El cuarto miembro del tribunal que ha exculpado a Alves, el magistrado Manuel Álvarez fue magistrado de un juzgado de violencia doméstica de Barcelona antes de pasar también a la sección 20 de la Audiencia de Barcelona, que trata también estos casos relacionados con las agresiones machistas. Desde hace meses, está en comisión de servicios para reforzar la Sección de Apelación Penal de la Sala Civil y Penal del TSJC.