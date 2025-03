La última caída de 'La Tata', la 'reina del alunizaje': de discotecas de famosos a robar joyerías de Tous

"Lleva en todos sus robos una venda tubular en el brazo derecho para taparse los tatuajes que la delatan. Porta el mismo sombrero de pescador de color fucsia, misma mochila de color rosa y las mismas zapatillas". La Guardia Civil no tuvo ninguna duda de quién era la mujer que se escondió tras ese atuendo una, dos... y hasta catorce veces para entrar a robar en las principales joyerías de la marca Tous en España.

Su imagen había cambiado respecto a las más de cuarenta veces que la habían detenido, algunas de ellas junto a los más famosos aluniceros de los que ha sido pareja, pero los investigadores reconocieron rápidamente en las grabaciones de las cámaras de seguridad a 'La Tata', la 'reina del alunizaje', (método que consiste en romper escaparates de tiendas de lujo, generalmente con un coche, para robar) como la "principal cabecilla" del grupo criminal que puso en jaque la seguridad de tiendas de Tous en Madrid, Alicante y Marbella entre 2023 y 2024. Antes de convertirse en delincuente, La Tata había sido relaciones públicas de algunas de las discotecas más famosas de Madrid, frecuentadas por futbolistas y famosos.

Fingían no conocerse

Jezabel Herrero Pernía, el nombre real de 'La Tata', está la prisión madrileña de Alcalá Meco desde el pasado mes de septiembre, acusada de robar, junto a otros miembros de un grupo criminal, en once joyerías de la firma e intentarlo en otras tres. Según el sumario al que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, 'La Tata' y su banda aprovechaban las horas de mayor afluencia de clientes para entrar en las tiendas, lo hacían por separado y fingiendo no conocerse entre ellos. A uno de los robos, 'La Tata' incluso se llevó con ella a su hija, una niña menor de edad, según consta en la documentación del caso.

'La Tata' cubría los tatuajes que tiene en el brazo con una venda para evitar ser identificada durante los robos. / SUCESOS

Mientras uno de los ladrones entretenía a la dependienta, 'La Tata' abría las vitrinas de las joyas más caras con ayuda de una llave maestra. La investigación no ha logrado averiguar cómo la obtuvieron. Luego, la mujer y el resto del grupo salían tranquilamente de la joyería con su botín, aún por cuantificar, aunque entre los robos que la Guardia Civil ya ha analizado han descubierto que 'La Tata' y su gente se llevaron 11.000 euros de una tacada.

Las imágenes de la tienda de Tous en Gran Vía, en Madrid, "muestran a dos mujeres acceder al establecimiento. Mientras curiosean por la tienda una de ellas consigue abrir uno de los cajones y sustrae siete juegos de pendientes valorados en 4.844 euros aproximadamente", según el informe de la Guardia Civil. Ocurrió el 27 de junio de 2023, a las 20:23 horas.

Con mascarilla

En aquella ocasión, Jezabel Herrero, vestida con un sombrero blanco, acudió a la joyería acompañada de otra mujer que llevaba el rostro cubierto con una mascarilla quirúrgica. "Mientras Jezabel abre el cajón de las joyas y se las guarda en los bolsillos del pantalón, la otra mujer es la encargada de de tapar la visual de las empleadas y proporcionar seguridad", escribe en su atestado la Guardia Civil.

Su modus operandi es más sofisticado de lo que parece: "tras deambular varios minutos por la tienda, se observa cómo Jezabel abre primeramente la cerradura con la llave de uno de los cajones de la vitrina de las joyas y, dos minutos más tarde, abre un segundo cajón de la misma vitrina, mientras la otra mujer se posiciona en forma de parapeto para tapar cualquier visual de las dependientas, dejando las vitrinas preparadas para sustraer las joyas", describen los investigadores.

Un chino con peluca

En solo siete minutos, 'La Tata' y su compinche salen de la joyería con los bolsillos llenos y se camuflan entre los transeúntes del centro de Madrid. Para cuando la dependienta se da cuenta de lo ocurrido, ambas están ya lejos. De acuerdo con la documentación del caso, la banda actuaba de manera frenética. Solo quince días después de ese golpe, 'La Tata' vuelve a la tienda Tous de Gran Vía. Esta vez la acompaña 'El Chino', otro miembro de la banda que solía actuar con una peluca en la cabeza y que también está en prisión. Roban 35 pares de pendientes de oro por un valor total de 11.000 euros.

'La Tata', en uno de los robos cometido en el Centro Comercial Xanadú, el 11 de agosto de 2023. / SUCESOS

'La Tata' es la "figura central" en todos los robos, según la Guardia Civil. Estuvo en todos ellos. Además de los de la tienda de Gran Vía, los investigadores han documentado robos en las tiendas Tous de tres centros comerciales de Madrid: Plaza Norte 2, Xanadú y Plenilunio.

En Wallapop

Fue uno de los responsables de seguridad de Tous quien, después de que la empresa sufriera varios robos, puso a los investigadores sobre la pista de dónde habían ido a parar las joyas sustraídas: "Recientemente se ha detectado un seguido de joyas publicadas en la plataforma de compraventa 'Wallapop', con la misma referencia que las joyas hurtadas, con aún el cojín que se coloca en los expositores de joyas de nuestras tiendas. Tenemos razones para pensar que se trata de las mismas joyas hurtadas que las de la tienda, ya que estos cojines de exposición nunca se entregan al cliente en caso de compra".

La Guardia Civil siguió el rastro de esas publicaciones en Wallapop y llegó hasta una mujer llamada Natalia, vecina de La Cañada Real, con antecedentes por delitos de receptación. La mujer declaró a los agentes que una amiga suya llamada Jezabel había colgado las fotos de las joyas en un grupo de Whatsapp y había anunciado que las vendía "a bajo precio, por unos 200 euros". Natalia aseguró que finalmente ella no se las compró a Jezabel, pero sí que publicó las fotos en su perfil de Wallapop y "empecé a recibir mensajes de gente interesada".

"El oso está caliente"

Las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil han revelado que la 'Tata' tenía especial interés por la 'tienda del oso', como ella misma llama a las joyerías de Tous. En sus conversaciones con su amigo 'El Chino', ella insiste en volver una y otra vez a esas tiendas, a pesar de que él le advierte de que se están arriesgando mucho:

-'El Chino': Nos vemos por Salamanca.

-Jezabel: ¿En el barrio Salamanca, hermano? Yo no voy a ir ahi, hermano. Ahi no vamos a hacer nada. Yo no voy a ir alli para llevarme un bolso para llevarme cien euros para cada uno.

-'El Chino': ¿pero qué quieres hacer tú?

-Jezabel: Pues hermano, quiero ir a la del oso.

-'El Chino': ya, pero que el oso está caliente, hermana. Yo al oso todavía no.

-Jezabel: Ya hermano, pero ¿qué quieres ir al barrio de salamanca cuando el otro día nos llevamos siete Cartiers? no entiendo, hermano, entonces dime las cosas y quedo con otras personas y me voy a la del oso.

Bolsos y joyas en su casa

Cuando detuvieron a 'La Tata', el pasado 11 de septiembre, los agentes de la USECIC de la Guardia Civil encontraron en su casa de Madrid buena parte del botín que había acumulado durante meses. Dentro de varias cajas, los agentes descubrieron "un bolso de Tous since 1920, un anillo, un par de pendientes y un colgante dorado con piedrecitas moradas de ositos". También, "un par de pendientes dorados del osito con tres piedrecitas de colores, un par de pendientes con ositos de colgantes con brillantitos blancos. Una pulsera con corazones dorados y con brillantitos". Pese al botín obtenido, la casa de 'La Tata' estaba "llena de cucarachas", según describen los agentes. "Las condiciones de la vivienda son insalubres, corriendo cucarachas por todas partes, incluso por encima de los muebles y dentro del frigorífico".

En casa de 'El Chino', los investigadores no encontraron joyas, pero sí la llave maestra con la que abrieron las vitrinas de Tous. También otras tres llaves maestras de otros establecimientos, aunque el hombre se negó a contar cómo 'La Tata' y él se habían apoderado de ellas.

Tenían la llave que abría las vitrinas en todas las "tiendas del oso", pero no siempre tenían suerte. 'La Tata' y 'El Chino' fueron descubiertos por los dependientes al menos tres veces antes de poder consumar sus robos. Después de uno de esos golpes, 'La Tata' llamó por teléfono a su hijo para contarle que "las ginchas (dependientas) la han "pillao" "comprando": "lo estábamos haciendo bien, pero la segunda vez que hemos entrado ya las ginchas se han tirado a matarme. Pero he comprao siete mil quinientos euros". Al final de esa llamada, 'La Tata' acaba haciendo una promesa a su hijo: "Si mañana lo vendo, nos vamos al parque de atracciones".