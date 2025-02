A prisión el detenido por asesinar a su mujer en Benalmádena (Málaga)

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que presuntamente mató a su mujer en su vivienda de Benalmádena. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se le investiga por los delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de género, maltrato a todos los hijos, daños e incendio, ya que se le acusa de incendiar la vivienda familiar tras acabar con la vida de Catalina.

Las fuentes han recordado que la mujer presentó en enero una denuncia contra el que fue su marido durante los últimos once años y con el que tuvo tres hijos. Tras indicar que la denuncia se tramitó por los delitos de amenazas, coacciones y vejaciones leves, pero no por malos tratos físicos, desde el alto tribunal andaluz han indicado que el caso fue catalogado como de 'riesgo medio' por los responsables de valoración del sistema Viogén, no por la magistrada. "En base a esa catalogación, la juez acordó no conceder la orden de alejamiento que había solicitado la denunciante. Pese a esta negativa, ni la denunciante ni el fiscal recurrieron la decisión a una instancia superior", han detallado.

Al juzgado no le consta parte de lesiones

Frente a ciertas informaciones que señalaban la existencia de un parte de lesiones, el TSJA ha informado de que "en el juzgado no consta ningún parte policial o médico que acreditara lesiones por golpes recibidos por la denunciante". "De ser cierto este extremo, el juzgado competente no fue informado del mismo", han añadido. El procedimiento judicial iniciado tras la denuncia derivó en la tramitación de un juicio rápido que se celebrará en próximas fechas en el Juzgado de lo Penal número 12 de la capital.

El asesinato de Catalina se conoció avanzada la madrugada del domingo. Sobre las 5.00 horas, el presunto autor, de 42 años y origen nigeriano, mismo llamó a los servicios de emergencia para alertar del incendio de la vivienda en la que la familia vivía en la calle Álamos, en Benalmádena Pueblo. Los primeros agentes en llegar encontraron en la calle al hombre con los niños y, tras sofocar las llamas, localizaron en el interior del inmueble el cadáver de la mujer con signos de violencia. La autopsia reveló ayer que murió por asfixia mecánica, por lo que la principal hipótesis de los investigadores es que fue estrangulada. Los bomberos, que también acudieron ante la entidad de las llamas, encontraron una pila de material inflamable en la zona cero del incendio, lo que alimenta la intencionalidad.