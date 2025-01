Absuelto de violación a pesar de que la mujer había sido drogada y "no era consciente" de estar teniendo sexo

El fiscal pedía nueve años de prisión para el hombre acusado en el primer caso de agresión sexual en que la víctima había logrado acreditar, mediante un test y antes de que la droga desapareciera de su cuerpo, que estaba bajo los efectos de la sumisión química cuando ocurrieron los hechos. Pero la Audiencia de Madrid acaba de absolverlo tras concluir que el hombre "había bebido" la noche de la presunta agresión sexual y pudo no ser "conocedor de la falta de consentimiento" a tener relaciones sexuales por parte de la víctima, según la sentencia conocida por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

En el apartado de hechos probados, la sentencia indica que no consta que la mujer "no prestara su consentimiento" para mantener relaciones sexuales, aunque añade que ella "no era consciente de dichas relaciones debido a una previa intoxicación con benzodiacepinas, THC (cannabis) y cocaína". Los abogados de la mujer recurrirán esta decisión judicial.

El tribunal reconoce que la mujer fue "intoxicada" con tres drogas, pero indica que, como el hombre había bebido, puede que tampoco tuviera "un cabal conocimiento del estado mental" de la víctima ni de su "falta de consentimiento"

La mujer, una trabajadora farmacéutica de 31 años, denunció por violación a un auxiliar de vuelo, empleado en una conocida aerolínea, al que conoció en 2019 en una famosa discoteca de la calle Serrano de Madrid la noche del 29 de noviembre de aquel año.

"Desperté y me estaba penetrando"

Según su denuncia, tras tomar un chupito de tequila con él aquella noche en la barra del local, la joven "vomitó" varias veces y "se desplomó". Despertó cinco horas más tarde en su cama, y para su sorpresa, estaba con él. "Lo último que recuerdo es ponerme el abrigo en la barra de la discoteca, no recuerdo haber salido de allí. Luego me desperté desnuda en mi cama, aturdida, con la mirada borrosa. Había un desconocido conmigo, casi no podía moverme y, al mirar hacia abajo, vi que me estaba penetrando, creo que sin preservativo, pero yo no podía sentir absolutamente nada", declaró la víctima ante la policía y el juez, tal y como desveló este medio.

Como no recordaba nada de lo que había ocurrido y se encontraba mal, la mujer decidió hacerse un test de drogas en la farmacia en la que trabajaba, en el norte de Madrid, que dio positivo en benzodiazepinas, THC y cocaína. Contó todo a su familia y acudió a la policía, que incluso envió agentes de la Policía Científica a casa de la denunciante para tomar huellas y realizar una inspección ocular.

Tras la investigación, la fiscalía envió al hombre a juicio, el pasado mes de noviembre, al considerar acreditado que "mantuvo relaciones sexuales" con la mujer "sin que esta hubiera podido prestar consentimiento válido a raíz de la intoxicación que presentaba". El Ministerio Público asegura que esa intoxicación "era conocida por el procesado y fue aprovechada por este". Pero el tribunal de la Sección 1 de la Audiencia de Madrid, compuesto por dos mujeres y un hombre, dice ahora lo contrario.

Ayudarla a subir

En una sentencia dictada el pasado 16 de enero, los tres jueces afirman que aquella madrugada fue el hombre quien contactó con la denunciante en la discoteca, quien la llevó luego a su casa y que tuvo que "ayudarla a subir" al piso por el estado en que estaba la chica. Pero, una vez allí, "tuvo relaciones sexuales" con la joven, "sin que conste que ella no prestó su consentimiento". Todo ello, pese a que la resolución reconoce que la chica "no era consciente de dichas relaciones debido a una previa intoxicación con benzodiazepinas, THC y cocaína".

Los magistrados no dan por probado que fuera el acusado quien drogó a la víctima aquella noche y concluyen que el hombre podía desconocer que la mujer "tenía sus facultades mentales y volitivas anuladas".

Llegan a decir en su sentencia que "en el presente caso se da credibilidad a la víctima", pero que ella "no recuerda nada" y el hombre "niega que no estuviera consciente", aunque reconoce que estaba "bebida". Además, indican en su resolución judicial que "no se puede señalar sin dudas que el acusado actuara dolosamente, sobre todo si se tiene en cuenta que había bebido en la discoteca y puede que tampoco tuviera un cabal conocimiento de la situación".