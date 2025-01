Incendio en Figueroa: "Si nos pilla durmiendo, cascamos todos"

Los aproximadamente 60 vecinos que viven en el número 2 del pasaje Marino Vierna del Parque Figueroa, en Córdoba pasaron miedo en la tarde-noche del viernes. Mucho miedo. Un incendio en una vivienda de la planta baja, que se inició por motivos que aún se desconocen, a punto estuvo de provocar una tragedia. Ha habido heridos, pero los residentes coinciden en que todo pudo haber sido mucho peor.

Al mediodía de este sábado, los vecinos hacen piña para limpiar entre todos las zonas comunes del bloque y el interior de las viviendas, todas ellas afectadas de un modo u otro aunque no por el fuego sino por el humo. No hay luz en la escalera, no funciona el ascensor, todo está lleno de ceniza y hollín y casi todas las viviendas están desconectadas de la red eléctrica; sólo dos tienen luz, asegura uno de los vecinos.

El fuego se inicio en un bajo interior que tiene salida a un patio comunitario. Nadie sabe las causas exactas, pero es posible que se debiera a un cortocircuito, apuntan los convecinos. Las llamas consumieron por completo el piso pero lo que afectó al resto del bloque fue sobre todo el humo. "Se propagó en un segundo, de no haber nada a estar todo lleno de humo", afirma una de las vecinas que comparte las tareas de limpieza.

Algunos de los vecinos estaban fuera de sus viviendas cuando se detectó el fuego, en torno a las 18.30 horas, y acudieron de inmediato a sus viviendas para ver lo que pasaba. Otros, por el contrario, estaban tranquilamente viendo la televisión en una tarde fría y desapacible. Así les llegó la alarma a Mari Carmen, su marido y su hija, que viven en uno de los pisos altos de un bloque de cuatro plantas más el bajo habitable, como es habitual en la configuración del Parque Figueroa. En total, 20 apartamentos por bloque.

Estado en que quedó la vivienda en la que se originó el incendio. / Manuel Murillo

"Mi hija tuvo que saltar por la ventana" para escapar del humo, agarrándose a un aparato exterior de aire acondicionado y sirviéndose de las rejas, recuerda Mari Carmen. Ella y su marido, sin embargo, ya no pudieron salir del mismo modo ni mucho menos por la escalera. "Era imposible por el humo, tuvimos que salir a respirar fuera", asegura. Allí los rescataron los bomberos, que acudieron rápido a las llamadas de auxilio.

El humo fue lo más preocupante, ya que las llamas, aunque calcinaron toda la vivienda del bajo, no se extendieron por el bloque. La humareda ascendió rápidamente por el patio de luz y llenó todo el edificio. Quienes intentaron salir por la escalera vieron cómo el humo entraba en sus viviendas, relatan algunos de los afectados. Una mujer y su hijo resultaron heridos al escapar del siniestro bajando las escaleras.

Todas las viviendas afectadas

Mila es otra de las vecinas que estaba fuera cuando se detectó el incendio. "Menos mal", asegura, porque "si esto nos pilla durmiendo cascamos todos". Vive en un primero y su vivienda, como todas las demás, está afectada por el humo y el hollín. "Por dentro están todas las viviendas afectadas, ya que el humo subió por fuera", relata, y apunta que a los vecinos "no les dio tiempo a bajar por las escaleras".

Este sábado los vecinos se afanan en limpiar lo que pueden del bloque, mientras aguardan a que lleguen los peritos del seguro y a que vuelva la electricidad. Se muestran aliviados porque la tragedia pudo ser mucho peor, aunque muestran su preocupación por el estado de los dos heridos. "Uno de ellos está en la UCI afectado por el humo", sostienen. Por el momento, las fuentes sanitarias consultadas no han concretado el estado en que se encuentran los heridos.