Ya hay fecha para el juicio por el crimen de Juana Canal: su expareja se enfrenta a 15 años de prisión

"En la madrugada del 23 de Febrero de 2003 el acusado, Jesús Pradales, mientras se encontraba en el domicilio que compartía Juana Canal, con la que tenía una relación estable de pareja con convivencia, inició una discusión con ella y, con la intención de causarle la muerte, o siendo consciente de que con su acción este resultado podía llegar a producirse, la golpeó fuertemente en el cuello, haciendo que ésta cayera provocándole la muerte. Una vez el acusado comprobó que Juana había fallecido, procedió a descuartizar el cuerpo de su pareja, y lo trasladó hasta la localidad de Navarredondilla (Ávila), donde la enterró".

Son los hechos que la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid considera justiciables y por los que, pese los continuos intentos del asesino de Juani, se ha ordenado la apertura de juicio oral. Ya hay fecha, será a mediados de septiembre y concluirá a primeros de octubre. Su defensa solicita la absolución. Fiscalía y acusación particular piden para el acusado 15 años de prisión.

Una imagen de Juana Canal junto a la nota que encontró su hijo mayor cuando llegó a casa. / CASO ABIERTO / Sucesos

Los hechos

Madrid. Domingo, 23 de febrero de 2003. Cuando su hijo llegó a casa en la calle Boldano de Ciudad Lineal -pues había pasado la noche fuera- su madre no estaba. Tampoco Jesús Pradales, pareja entonces de la mujer. Tras un etapa difícil, Juani se había recompuesto: nuevo trabajo, nuevo hogar. Dibujaba una nueva vida. Su hijo abrió la puerta, se extrañó, no había nadie en casa.

Solo halló una nota, un trozo de papel, que firmaba él, Pradales: "Sergio, hemos hemos vuelto a discutir (ha llamado a la policía y todo). Tu madre se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento que se ha quedado muy grogui. Me voy a buscarla". No volvieron a verla a ella. No volvieron a saber de él. Casi 20 años después, la Policía Nacional halló los restos de Juana en un paraje de Ávila.

Juana Canal murió asesinada en febrero de 2003. / Sucesos

Varias versiones

Ya había pasado anteriormente, arrancó diciendo Jesús Pradales ante la jueza, dos días después de ser detenido cerca de su domicilio, en Fuente el Saz de Jarama (Madrid). Admitió que había empujado antes a Juana, "una vez", pero no le pasó nada. En cambio, la noche del 23 de febrero, "cayo desplomada".

Su discurso ha cambiado varias veces. "Usted ha declarado en dos ocasiones en sede policial", le recordó la jueza, "¿se afirma y ratifica en esas dos declaraciones?". "Sí", contestó Pradales, "sobre todo la segunda que corrige a la primera". En la primera asumió todo, cambió de abogado, y se retractó: contó que la mató por accidente, no quería matarla. Se asustó. La metió en la bañera, la cortó en dos y guardó sus restos en dos maletas.

"Limpié la bañera y me llevé el cuerpo de Juani... Lo enterré y volví a casa".

Lo hizo, según narró, porque quería "deshacerse" del cuerpo. "No podía con ella" (Juani medía 1,70 metros y, según reconoció en sede judicial el propio Pradales, no pesaba más de 60 kilos), "yo intenté llevármela poniendo su brazo por encima de mi cuello, para llevarla como si estuviera borracha, pero era imposible, pesaba mucho, las piernas arrastrando... no podía".

Fue cuando la llevó a la bañera. La cortó en dos, "por encima de la cadera", y la metió en las maletas. "Limpié la bañera y me llevé el cuerpo de Juani... Lo enterré y volví a casa. Cuando volví, me di cuenta de que las cortinas del baño estaban manchadas, así que me puse a limpiarlas. Eché un vistazo por si había algo más... escribí la nota y me fui".

Desapareció de las vidas de todos. Forjó una nueva vida, una familia -en junio desde ese mismo año, empezó a vivir con la actual madre de sus hijos-, dejó el taxi, se hizo feriante, y se mantuvo en silencio.

Agentes de la Guardia Civil en el paraje en el que hallaron restos de Juana Canal, desaparecida en 2003. / EFE

Recurso tras recurso

Tiene cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, y desde que está en la cárcel, "viven en situación precaria". Fue lo primero que alegó para pedir su libertad. En el último, su cuarto intento, la razón esgrimida fue que no reconoce los hechos. "Dado que el denunciante niega haber causado la muerte de D.Juana Canal de forma intencionada”, alega en su escrito, "y como los elementos probatorios existentes solo pueden constatar de modo objetivo el fallecimiento de Doña Juana (…) en el que se barajan varias hipótesis, no solo la agresión directa, sino la indirecta e incluso el propio hallazgo del cuerpo sin actuación alguna punitiva del investigado, debiendo ser en fase oral donde se valora y resuelva la intencionalidad o no del homicidio investigado, debe prevalecer la presunción de inocencia". Las cuatro veces fue desestimado y el acusado continúa en prisión a la espera de un juicio que sigue adelante pese a la solicitud de nulidad por su parte.

15 años de prisión

Ya hay fecha, será en septiembre, y Jesús Pradales se sentará en el banquillo acusado de un delito de homicidio con las agravantes de parentesco y de género. La Fiscalía de Madrid y la acusación particular solicitan 15 años de cárcel para el asesino en ocasiones -otras lo niega- confeso.

La defensa de Pradales siempre se ha orientado a obtener la mínima pena. Siempre ha mantenido el mismo argumento: lo hizo, la mató, pero no quería matarla. La intención era evitar que el juicio se celebrara con un jurado popular, alegando que el homicidio fue involuntario.

Fotos del álbum familiar de Juana Canal. / CEDIDAS POR LA FAMILIA. / Sucesos

Desde el principio, "el acusado", afirmó hace unos meses a este medio Juan Manuel Medina, abogado de la familia de Juani, "pretende vender una versión edulcorada de lo que fue un crimen inconfesable". El hallazgo del cuerpo de Juani se produjo de forma inesperada, tres meses después de que CASO ABIERTO publicara un reportaje que contribuyó a reactivar la búsqueda y el caso. La localización de sus huesos, hallados en 2019 por unos senderistas, no fue comunicada a su familia hasta el 28 de junio de 2022. Durante 19 años sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, vivieron buscándola. Nadie en el entorno de Juani olvida que durante 19 años guardó silencio.