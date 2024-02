Un hombre natural de Mali se ha entregado esta mañana en la comisaría de la Policía Nacional de Exposición tras matar a golpes con una piedra grande a una persona sin hogar que dormía debajo de uno de los puentes del antiguo cauce del río, en Valencia.

Inicialmente, el ahora detenido habría confesado haber matado a al menos dos personas a golpes con una piedra en ese punto de la ciudad, donde se concentran numerosas personas que carecen de hogar, aunque finalmente se ha confirmado solo la muerte de una de ellas, si bien la otra se encuentra en un hospital de la ciudad, en estado grave.

Dispositivo policial

Algunas fuentes hablan de que más personas heridas, que estarían siendo atendidas en este momento por los equipos sanitarios enviados por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) al lugar. Sin embargo, oficialmente solo hay confirmados el fallecido, cuyo cadáver permanece en el lugar, y el herido, que ha sido evacuado al hospital.

La Policía Nacional, que tiene varias patrullas en el lugar, además de las de Policía Local, ha enviado ya a agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica, como es habitual en cualquier caso de muerte violenta.

Móvil personal por un conflicto

En principio, parece que se trata de un ataque causado por un problema particular entre el autor confeso del ataque y el fallecido y quienes le acompañaban, y que no se trataría de un caso de delito de odio, es decir, que el ataque no habría estado motivado por su condición de personas sinhogar si no por un conflicto puntual entre agresor y víctimas.