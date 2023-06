El futbolista Dani Alves ha asegurado que a la "única persona" a la que debe pedir perdón" es a su mujer, Joana Sanz, y que se siente condenado "sin haber sido juzgado" después de ingresar en prisión el pasado 20 de diciembre por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

En una entrevista en 'La Vanguardia', el futbolista ha manifestado que, si en el momento en el que abandonó la discoteca -minutos después de la presunta agresión sexual- alguien le hubiera advertido de que había una joven que le acusaba de haberle agredido, él se habría dirigido "inmediatamente" a una comisaría para aclarar lo sucedido. También asegura que espera que el juicio se celebre antes de final de año y que confía en que haya justicia, además de lamentar los seis meses que lleva en prisión preventiva ya que "nunca" ha estado en sus planes huir.

Al día siguiente

"Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y terror que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que yo hice", ha sostenido Alves, que ha añadido que se ha decidido a hablar para pedir perdón públicamente a su mujer. Según el jugador, se enteró de la denuncia al día siguiente de los supuestos hechos. "A mí allí nadie me dijo nada, salí del Sutton tranquilo, llegué a mi casa, y me duché porque mi mujer ya dormía y me avergonzaba de la infidelidad".

El futbolista ha explicado que sigue solo en una celda del módulo 13 de la prisión de Brians 2 en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), que dedica su tiempo a escribir y que tiene, "al menos, tres proyectos de libro".

El jugador ha declarado dos veces ante el juez y ha cambiado cuatro veces de versión. El pasado 12 de junio, la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso presentado por la defensa contra la decisión de la jueza de instrucción de mantener en prisión al exfutbolista. Las pesquisas están prácticamente finalizadas y el tribunal ha instado a acelerar la instrucción para celebrar el juicio. La Audiencia considera que "los indicios de criminalidad" que en su día se valoraron como "suficientes" para imputarle y encarcelarle "permanecen inalterables" y que el riesgo de fuga continúa vigente, a pesar del empadronamiento de los hijos en Esplugues de Llobregat.