Contra la actuación de las acusaciones, contra el criterio del Tribunal Supremo y hasta contra informaciones que se publicaron sobre el proceso por el crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Contra todo ello arremete en su demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) la defensa de Miguel López, yerno de la víctima y único acusado del asesinato perpetrado en el lavadero del negocio de automoción que regentaba el 9 de diciembre de 2016.

Un recurso del que se acaba de dar traslado a las partes (la acusación pública y la particular que ejerce el letrado Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo mayor de María del Carmen) una semana después de que la Audiencia de Alicante tuviera que aplazar la repetición de la vista oral, que iba a comenzar el pasado día 3, precisamente por la admisión a trámite de esta petición de amparo y la suspensión cautelar del segundo juicio a López acordada por el TC.

Hace un año el Supremo ordenó anular el primero, del que el acusado salió absuelto, y volver a celebrarlo por los graves errores que se cometieron y que, según resolvió el Alto Tribunal, provocaron indefensión a las acusaciones privándolas del derecho a un proceso justo.

Entre otras irregularidades, la devolución de un primer veredicto por una supuesta falta de motivación que nunca se pudo cotejar porque el documento se destruyó, así como el modo en que se rechazó. Un acta que, según pudo saber este medio, era de culpabilidad por siete votos a dos. Tras otras 48 horas de deliberaciones y el cambio por indisposición de una de los jurados, el tribunal popular votó absolver al acusado por seis votos a tres.

Para el letrado Javier Sánchez-Vera, defensa de López, si las partes no tuvieron acceso al acta no fue porque la presidenta del tribunal se la negara sino porque no la pidieron, lo que podían haber hecho hasta que el letrado judicial la destruyó al día siguiente del segundo veredicto, sostiene el abogado.

En su recurso contra la resolución del Supremo insiste en que existen dos sentencias absolutorias, en alusión a la de la Audiencia de Alicante que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, pese a admitir que no todo lo actuado era correcto.

En su opinión, la decisión de Supremo de ordenar la repetición del juicio vulnera la presunción de inocencia de su cliente, derecho que insta a ponderar con el de la tutela judicial de las acusaciones, además de que haber incurrido "en una absoluta falta de motivación acerca de la existencia de quiebras esenciales del proceso".

Y atribuye la existencia de ese primer veredicto condenatorio, que el Alto Tribunal cita en su sentencia, a "una hipótesis inventada por la acusación particular y reflejada por algún medio de comunicación sin prueba alguna". Llegando incluso a lanzar que "el Supremo no puede hacerse eco de un juicio paralelo para resolver los recursos que se le plantean".

Apela también el letrado al "estatuto constitucional del acusado", dice que "no es lo mismo repetir un juicio cuando el acusado ha resultado condenado que cuando ha sido absuelto", que de volver a celebrarse la vista las partes ya conocerían la estrategia del contrario y que, en caso de duda, la interpretación siempre tiene que ser a favor del reo.