Marchena vive todavía el luto del trágico suceso que tuvo lugar durante la cabalgata del pasado 5 de enero. La alcaldesa del municipio, María del Mar Romero, ha confirmado que Loli, la mujer fallecida durante el suceso, resbaló cuando trataba de apartar a varios niños que allí se encontraban con el objetivo de salvarlos del descontrol del tractor.

Los vecinos todavía están consternados y emocionados por el terrible suceso que también dejó hasta 19 heridos. Seis de ellos todavía permanecen hospitalizados, entre los que se encuentra un niño de 2 años, y cuatro de los seis están pendientes de intervención. Son numerosos los agradecimientos a la familia de la fallecida, quien en lugar de huir en el momento de la tragedia, se dedicó a apartar a los niños que encontraba a su paso con el objetivo de salvarlos de un posible atropello. Ese hecho hizo que más adelante resbalase y fuese finalmente atropellada.

Joaquín, un vecino que se encontraba cerca del lugar de los hechos, relata conmocionado que la tragedia fue tremenda. Casualmente, el recorrido de la cabalgata había cambiado este año y justo antes de una pendiente, el tractor perdió el control. Esta inclinada bajada hizo que el vehículo bajase con rapidez sin poder apenas actuar a pesar de los aspavientos del conductor: "Las imágenes no son comparables a lo que se vivió en ese momento".

Actualmente, tanto la alcaldesa de la localidad como varias fuentes han asegurado que "no ocurrió una tragedia mayor" gracias a la labor del conductor, quien solventó el incidente de la mejor manera que pudo. Este atribuyó lo sucedido a un fallo en el sistema de frenos. Tras lo sucedido, se comprobó el funcionamiento de estos, quienes no mostraron ningún problema e incluso no se necesitó una grúa para el traslado del vehículo.