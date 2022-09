Continúa la investigación para encontrar respuestas a la desaparición de Juana Canal. En estos momentos, agentes de Policía Nacional y especialistas de policía científica están realizando una inspección en el domicilio donde residía la madrileña junto a su pareja y su hijo justo antes desaparecer.

"Estamos muy nerviosos, pero fuertes", afirma su hermana, mientras espera que los agentes encuentren respuestas en el domicilio

Una presunta discusión, una nota y ausencia. Era 22 de febrero de 2003. Juana desapareció sin dejar rastro y no hubo respuestas. Se impuso el silencio hasta que, casi 20 años después, unos senderistas hallaron sus restos en Ávila.

Rota, Ana María Canal, su hermana, reaccionaba ante CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica, "Mi hermanita... que dolor. Solo nos reconforta, algo, el descanso de no ir por la calle, de buscarla y buscarla... de caminar y parecer que la ves en cualquier parte", contaba en su momento. Aún continúa rota, "estamos muy nerviosos, pero fuertes", afirma ahora. Mientras espera que los agentes, con las nuevas técnicas de investigación, puedan hallar vestigios de ADN que ayuden a esclarecer las circunstancias de la desaparición y presumible homicidio de su hermana.

"Hemos discutido, ha salido corriendo"

"Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su busca, pero no la he encontrado". La nota la encontró Sergio, el hijo mayor de Juana. Vivía con ellos, pero esa noche no había dormida en casa, había estado con un tío suyo. Cuando regresó no había nadie, solo encontró el papel. No volvieron a verla. No volvieron a saber de él.

Se abrieron un sinfín de hipótesis: homicidio, crimen machista, marcha voluntaria… ¿Dónde estaba Juana Canal? La nota se convirtió en punto de inicio de la investigación, que no descartaba nada.

"Dejó su DNI, tarjeta bancaria, tarjeta sanitaria, todo… y, según su pareja en aquel momento, salió corriendo con lo puesto. Se supone que lo dejó todo y nos dejó a todos", contaba a CASO ABIERTO su hermana. Las pesquisas se agotaron. La investigación se estancó. Las respuestas no llegaban. Casi 20 años después, unos senderistas hallan sus restos en Ávila.

No hay reunión familiar en que no la nombren. Entre risas, lágrimas o acordes, Juani siempre está. "Ella, como todos, aporreaba un poquito la guitarra cuando nos juntábamos", contaba meses atrás Ana María. Prometieron encontrarla, lo han hecho. Ahora la familia de la mujer se hace otra promesa: "no pararemos hasta saber qué le ocurrió". Rolling Stones, Pink Floyd, Queen...todo suena a ella.