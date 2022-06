"Mi querídisima hermana. Ya encontraste tu escaleras al cielo.... Espérame allí y volveremos a cantar juntas para siempre". Las palabras las dice Ana María Canal, han encontrado a Juana.

Desapareció en Madrid el 22 de febrero de 2003, domingo. Cuando su hijo llegó a casa -pues había pasado la noche fuera- su madre no estaba, solo una nota, de quien fuera su pareja, dirigida a él: "Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su busca, pero no la he encontrado". No volvieron a verla. No volvieron a saber de él. Casi 20 años después, la Policía Nacional ha hallado sus restos en Ávila.

"No tenemos palabras", digiere como puede su familia. Al dolor por el resultado, acompaña el difícil alivio de haber encontrado respuestas. "Ahora tenemos que saber cómo y porqué".

Juana tenía 38 años, dos hijos de un anterior matrimonio y una nueva ilusión: había encontrado trabajo, dejó la casa de su madre y se acababa de instalar en el madrileño distrito de Ciudad Lineal. Tras 20 años buscando, Juana Canal ya descansa, pero la investigación sigue abierta para esclarecer qué le ocurrió a la mujer.