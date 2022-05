La ex del productor Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, no irá a prisión tras la denuncia de su antigua pareja por haberle enviado mensajes al móvil pese a la prohibición de comunicarse con él, puesto que ni la acusación particular ni Fiscalía han pedido su ingreso en una cita ante el juez en la que Dobrowolski ha negado ser ella quien enviase los mensajes.

Tras una declaración este jueves ante el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, el letrado de la acusada, Juan Carlos Galbán, ha explicado que no ha habido finalmente siquiera vista de prisión, y que la acusada ha dejado claro que ella no envió esos mensajes de WhatsApp, sino otras personas, entre ellas su expareja Gabriel. Aunque Dobrowolski no ha querido entrar en la autoría de los mensajes ante la prensa, su abogado ha explicado que Gabriel habría reconocido en alguno de los textos que él era el autor, y ha insistido en que es "totalmente desproporcionado" enviar la cárcel a una persona por enviar unos WhatsApp. Dobrowolski -que ha contestado a las preguntas de todas las partes- ha defendido en su declaración ante el juez que ella no es la autora de los mensajes y que sale "con la conciencia tranquila" por la veracidad que, defiende, tiene su historia. Galbán sí que ha comentado que algunos de los mensajes enviados a Mainat podían reproducir expresiones atribuibles a ella, pese a que ha insistido en que su clienta nunca rompió la prohibición de las comunicaciones por la que le denunció Mainat el pasado mes de marzo. "Ella ha declarado que son palabras suyas sacadas fuera de contexto que ella dice muchas veces en su casa y que alguien las ha reproducido y las ha enviado", ha defendido el abogado, tras recordar que -en el caso de que ella hubiera enviado los mensajes- hubiera sido desproporcionado enviarla a prisión. También, se ha hecho referencia a un tuit en que la acusada subió un video con una catana con el hashtag "Aquí te pillo, aquí te mato", que el abogado ha asegurado que no iba para Mainat, sino para Gabriel, y que todo formaba parte de una broma. La expareja de Mainat tenía que declarar el pasado 29 de abril por esta cuestión, pero no se presentó porque sufrió un ataque de ansiedad la noche anterior, lo que obligó a aplazar su declaración judicial después de que su defensa pudiera acreditar los hechos. Su abogado explicó entonces que el ataque de ansiedad venía motivado por las altas probabilidades que tenía Dobrowolski de volver a prisión por haber escrito a Mainat, ya que sobre ella pesa una pena de prisión suspendida y condicionada, entre otras cuestiones, a no comunicarse con su expareja ni sus hijos. La denuncia que interpuso Mainat contra su expareja por romper la prohibición de comunicarse con él el pasado mes de marzo se suma a la causa abierta contra ella por intentar matar presuntamente al productor televisión en junio de 2020 con un pinchazo de insulina. Además, la expareja del productor llegó a ingresar en prisión preventiva unas semanas tras ser detenida por intentar entrar por cuarta vez en el domicilio de Mainat y romper las órdenes de alejamiento de su exmarido que le impuso el juez, causa por la que terminó aceptando una condena de 17 meses. Angela Dobrowolski está procesada por homicidio o asesinato en grado de tentativa, puesto que el presunto pinchazo del fármaco para la diabetes le provocó a Mainat una hipoglucemia grave que podría haberle matado, pese a que la acusada defiende que su actuación le salvó la vida y que nunca le pinchó insulina.