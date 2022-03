La pesadilla de Heriberto, profesor de matemáticas de un instituto de Estepona, arrancó el 1 de febrero de 2021. "No han venido al colegio", le dijo la profesora de los críos. Esperó hasta que saliera el último niño del CEIP Sierra Bermeja antes de pasar, extrañado, a preguntar por ellos. Sus hijos, que por aquel entonces tenían 6 y 5 años, no salieron, porque aquel día no entraron al colegio.

"Sin previo aviso y sin consentimiento del progenitor custodio exclusivo, que soy yo, mi exmujer sacó a mis hijos del país. No sé de qué manera. No sé cómo ha sido posible", lamenta Heriberto. "Había dos sentencias que prohibían expresamente la salida de territorio nacional de los niños, y la expedición de pasaporte. A pesar de ello, la madre consiguió secuestrarlos y fugarse". Desde entonces no están. Viven, desde hace una semana, en una Rusia en guerra.