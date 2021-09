El método utilizado para provocar el incendio de Sierra Bermeja fue el mismo en los dos puntos de origen encontrados. Así lo ha trasladado la Brigada Contra Incendios Forestales, que asegura que en estos dos focos se han encontrado un montón de hojarasca y una piña, presuntamente prendida con un mechero. De este modo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que "todo apunta a que fue intencionado, a la espera de que la investigación lo confirme de manera definitiva".

Mientras, el operativo desplegado en el incendio de Sierra Bermeja no cesa. Los efectivos del Plan Infoca continúan trabajando por tierra y aire con el objetivo de lograr controlar el avance de las llamas. Por el momento, las condiciones han sido más favorables durante las primeras horas de este tercer día y, desde esta mañana, 41 aeronaves están movilizadas para combatir el fuego.

El Comité de Operaciones del Plan Infoca se ha reunido en la mañana de hoy y ha afirmado que, por el momento, "no se prevén medidas excepcionales de Protección Civil o nuevos desalojos", además de las 1.054 personas de Estepona y Benahavís ya evacuadas. Durante la noche han tenido que ser desalojadas otras 40 personas de una decena de viviendas en Estepona, para las cuales están habilitados dos albergues provisionales situados en la zona de Forest Hill, en Peñas Blancas, y en la zona de Montemayor, en Benahavís.

Según los últimos datos, el fuego ha arrasado ya con unas 5.000 hectáreas. Tras asistir a la reunión técnica de evaluación y actualización del incendio, Moreno ha señalado que las condiciones meteorológicas de esta noche "han permitido atacar el flanco derecho y que los operativos hayan podido desarrollar una operación que establecen para salvar de posibles situaciones de riesgo y, por tanto, de un aumento del propio incendio.

El presidente del Ejecutivo andaluz ha descartado la posibilidad de que, durante el día de hoy, se vuelva a producir algún pirocúmulo como el que mantuvo en vilo a toda la provincia durante el día de ayer. "Es una noticia positiva que nos da motivos para ser un poco más optimistas y seguir trabajando con toda intensidad para hacer posible que este incendio acabe cuánto antes".

Durante su intervención, Moreno ha querido dirigirse directamente a los autores de esta tragedia forestal: "Si me están escuchando, que no duerman tranquilos porque los cazaremos y se pondrán en manos de la justicia". Lo primero no obstante, es "controlar y apagar un incendio de esta magnitud en esta zona tan valorada y querida para la provincia".

Impresiona. Tristeza y desolación porque el daño es tremendo. Y rabia. Por aquellos que ponen en riesgo vidas humanas y nuestro patrimonio natural.



Gracias al @Plan_INFOCA y a todos los equipos que trabajan en el #IFJubrique. También a toda España por su solidaridad. pic.twitter.com/v1PetNPAcc — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 11 de septiembre de 2021

Por ahora, la Junta de Andalucía ha asegurado que el Pinsapar de Estepona no se ha visto afectado por las llamas e indica que los dispositivos de Infoca "están realizando trabajos específicos de protección de esta valiosísima zona natural de nuestra provincia".

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, también ha querido trasladar su condena por estos actos y ha asegurado que "se dará con el responsable y pagará las consecuencias". Salas ha indicado que los medios y fuerzas de seguridad del Estado se encuentran ya investigando el origen del incendio: "Creo que lo prudente es no comentar nada de la investigación para que esta llegue a buen término y tenga éxito".

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga apoya a los más de 500 bomberos forestales que se encuentran desarrollando las labores de extinción por tierra en la zona de Peñas Blancas, Genalguacil y diseminados de Estepona con la dotación de 21 efectivos, seis autobombas y una unidad de Mando. Además, el Sistema de Emergencias 112 indica que un equipo sanitario del 061 trabaja en el operativo para atender cualquier necesidad sanitaria.

Del mismo modo, agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de Estepona, Ronda y Algatocín se encuentran colaborando con el dispositivo en el marco de los planes de emergencia desarrollando labores de apoyo logístico.