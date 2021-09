La madre de la segunda menor que denunció a Juan Francisco Vargas afirma que esta demanda se ha interpuesto porque su hija "se ha visto con fuerzas y con valentía para decirlo y poner cartas en el asunto". "No le veía capaz de hacerle algo así a mi hija, y menos a la suya", destaca la quien también fuera pareja del arrestado, J.F. Vargas al El programa de verano de Telecinco.

Es la segunda denuncia de abusos después de la interpuesta por su propia hija, algo que Juan Francisco calificó como complot porque la relación con esta en los últimos tiempos no era muy buena. "Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo", sostuvo tras la detención, tras la denuncia presentada en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, por ser el presunto autor de un delito de abuso sexual a otra menor de 13 años ocurrido supuestamente en 2020 en Corralejo, en La Oliva.

La niña de trece años sufrió presuntamente el abuso hace ahora un año, la madre y expareja del acusado deja claro que se enteró dos semanas después de que ocurriese. La niña se lo contó a su hermana mayor y ella a su madre. Al conocer la denuncia de la hija biológica de Juan Francisco se han visto con el ánimo de denunciar, según señaló en el mencionado programa de Telecinco.

La titular del Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana decidió este viernes la puesta en libertad de Vargas a las dos de la tarde por ser el supuesto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, calificación que podría variar a lo largo de la investigación.

Este viernes, el detenido llegó tumbado en el coche de policía, con ropa deportiva y sin dejarse ver a los juzgados, sobre las 09:15 horas, para pasar a disposición judicial en los juzgados.

El acusado se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza, quien decidió imponer a Juan Francisco Vargas una serie de medidas: prohibición de acercarse a la denunciante o comunicarse con ella; prohibición de salir de la isla de Gran Canaria; retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer todos los lunes ante la autoridad judicial.

En un comunicado, el acusado, a través de su abogado ha apelado al derecho de presunción de inocencia hasta que concluya el proceso con una sentencia firme, por lo que hasta que llegue ese momento el denunciado no hará ningún comentario sobre los supuestos hechos de los que se le acusa. El despacho de abogados entiende que la investigación debe continuar su curso sin perturbaciones que puedan entorpecer el procedimiento.

Vargas solicitó que, en lo que respecta a este proceso judicial, se evite mencionarle en los medios como ‘el padre de Yéremi Vargas’, así como mostrar fotografías del menor, «por respeto a la intimidad y al honor tanto del niño como de la familia».

“Solo quiero que no se mezcle con lo de Yéremi”

Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi Vargas, se ha pronunciado en la reciente detención del padre de su hijo por dos presuntos delitos de abuso sexual. “Yo no quiero opinar por no ofender a nadie porque sale publicado y no quiero”, pero sí ha querido dejar claro que estos dos casos no tienen nada que ver con la desaparición de Yéremi “Solo quiero que no se mezcle con lo de Yéremi porque aseguro que no tiene nada que ver”.

“Yo estoy segura al 100% en el trabajo de la Guardia Civil y mi abogado. Conozco toda la situación del caso. Vamos a seguir luchando, conozco a Yéremi. Nadie sabía su enfermedad y el Rubio sí que la describió tal cual. Sin lugar a dudas, fue él”, añade.