Continúan las labores de búsqueda de los nueve migrantes, entre ellos menores, perdidos en la costa de Mazarrón (Murcia) tras volcar la embarcación en la que viajaban frente a la playa de Percheles. Solo tres han sido rescatados con vida por el momento y se encontraron dos cadáveres en la noche del sábado. El delegado del Gobierno, José Vélez, lamentó profundamente el suceso y asegura que se están empleando todos los medios humanos y materiales posibles en la búsqueda de los desaparecidos.

Alberto Zomeño, jefe de la Policía Local de Mazarrón, afirmó que no parece que a corto plazo puedan encontrar a los migrantes. Guardia Civil también anunció que no va a parar hasta encontrarlos, por lo que la búsqueda se puede alargar días, pero apunta que "cada vez hay peor temporal y es más difícil la posibilidad de encontrarlos". Debido al mal tiempo, los buzos del GEA de Guardia Civil no pudieron continuar sus labores de búsqueda en la tarde de ayer y se vieron obligados a parar sobre las tres de la tarde.

A las siete de la tarde del sábado dieron la voz de alarma una pareja de pescadores que escucharon los gritos de auxilio de uno de los migrantes que viajaba en la patera que se encontraba a unos 200 metros de la orilla. Casualmente una patrulla de Policía Local estaba por la zona y enseguida acudió a la playa de Percheles.

Uno de los policías, Andrés Fernández, creó con medios caseros, a partir de una garrafa de plástico, una pequeña tabla de surf y una cuerda, una especie de flotador para lanzarse a salvar al argelino que nadaba hacia la costa. El policía, con la ayuda de un surfista que se encontraba en la playa, consiguió rescatarlo y sacarlo a la orilla. Después de ser atendido por Protección Civil dio a entender que iban con él otras catorce personas, entre ellos niños, por lo que se desplegó el dispositivo que continúa buscando a los migrantes.

«Cuando le pusimos las mantas y le preguntamos si había más gente en la patera que viajaba señaló a mi hija -de cinco años- para decir que iban niños a bordo», dice David López, dueño del parking de la playa de Percheles. "La enfermera me pidió que le llevara algo caliente y le llevé café y unos calcetines gordos porque vi que iba descalzo», asegura Tomás Legaz. "Estaba temblando de la hipotermia", añade. "Hasta la una de la noche estuvo el helicóptero buscando. Aunque hemos venido a disfrutar, a nosotros no se nos va del pensamiento esta tragedia", cuenta una de las personas que se encontraba con su caravana en esta playa.

Otras patrullas de Policía Local consiguieron esa misma noche rescatar de una zona rocosa de difícil acceso a otros migrantes que viajaba en la patera. El rescate de ellos fue posible gracias a la ayuda de las personas que se encontraban en la playa, que facilitaron su tabla de surf para mantener a flote los afectados, que se encontraban en muy mal estado de salud, hasta que un helicóptero los sacó del agua para prestarles atención sanitaria.

Un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias se incorporó ayer al dispositivo de búsqueda activado por Salvamento Marítimo para localizar a los migrantes. Cuentan con un helicóptero, varios barcos, motos de agua y medios especializados como los buzos del GEA de Guardia Civil, helicópteros del 112 de la Comunidad Autónoma; además de patrullas de Policía Local y la ayuda de Cruz Roja.

Los helicópteros realizarán labores de búsqueda por toda la costa desde Calnegre hasta el norte de Mazarrón. Igualmente se han incorporado al citado dispositivo Protección Civil de Mazarrón y Lorca y el coordinador Marítimo del Plan Copla.