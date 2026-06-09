Lorena Durán, premio Modelo en los II Premios Woman Andalucía: "Yo siempre me he aceptado, con una talla 36 y con una 44, porque soy yo y este es mi cuerpo ahora”

La primera vez que hablamos con Lorena Durán fue bajo los neones del teatro Apollo de Nueva York, a pocos minutos del comienzo del show de moda más inclusivo, la colección cápsula de Zendaya paraTommy Hilfiger. Entonces ella era una jovencísima niña que había llegado hacía un año y medio para cumplir sus sueños. “Soy de un pueblecito de Sevilla, de Los Palacios de Villafranca, y ahora vivo en Nueva York, ¿quién me lo iba a decir?”, aseguraba entre risas en 2019.

La modelo Lorena Durán, una de las que abrieron el show de Pedro del Hierro / Francesc Ten

Hoy Lorena recoge el Premio Modelo de la II edición de los Premios Woman Andalucía por ser la responsable de haber abierto camino como una de las primeras modelos españolas de talla no normativa en trabajar para Victoria’s Secret. En este tiempo se ha convertido en uno de los rostros más visibles de una moda que empieza —aunque todavía con resistencias— a mirar más allá de la talla 36. “De niña era muy delgadita, pero tras el cambio hormonal pasé a vestir la talla 44. Fue un cambio brutal y pensé que podría acabar con mi sueño de ser modelo. Me desmoroné, pero nunca me di por vencida. Seguía acudiendo a castings y concursos de belleza, hasta que mi agencia de modelos me recomendó que me presentara como modelo ‘curvy’. Yo no sabía ni lo que era”, nos comentaba entonces.

Su historia empezó lejos del relato perfecto de las pasarelas. Desde niña soñaba con desfilar, pero en la adolescencia un cambio hormonal transformó su cuerpo y también la forma en la que la industria la miraba. Ella misma ha contado que recibió muchos “noes” por no ajustarse al canon tradicional de medidas. En lugar de abandonar, convirtió esa diferencia en su seña de identidad profesional. Lorena, pese a su juventud tiene las ideas muy claras: “Nos habían creado una imagen de la belleza que no era la real, ahora que cada vez hay más modelos de tallas grandes, están representadas más mujeres”.

Lorena Durán.jpg / Gtres

El gran salto internacional llegó cuando Victoria’s Secret apostó por ella, un hito especialmente simbólico para una firma históricamente asociada a un ideal corporal muy concreto. Durán ha explicado que al principio llegó a pensar que se habían equivocado, porque nunca antes había visto un cuerpo como el suyo en ese universo. Su presencia ayudó a ensanchar el imaginario de la lencería y la moda comercial. El mensaje de Lorena es contundente: “No importa la talla que tengas, tienes que ser tú. Yo siempre me he aceptado con una talla 36, con una 44 y quizá mañana con una 50, porque soy yo y este es mi cuerpo hora”.

Más allá de esa etiqueta de “curvy”, que ella misma ha cuestionado en varias ocasiones, Lorena Durán defiende una idea sencilla: las tallas no deberían determinar el valor ni la profesionalidad de una modelo.

Lorena Durán en el 'making of' de Violeta by MANGO. / D.R.

Lorena cuenta con una sonrisa cautivadora y una claridad abrumadora. Como modelo suma más de una década de carrera y ha trabajado para marcas como Mango y L’Oréal Paris y continúa desfilando en circuitos internacionales. En 2025, desfiló en el Etam Live Show durante la Semana de la Moda de París, consolidándose como una de las modelos españolas de referencia.

Premios Woman Andalucía 2026

Tras el éxito de los primeros Premios Woman Andalucía, celebrados en Sevilla en julio de 2025, volvemos a celebrar una nueva edición. Y esta vez lo hacemos viajando hasta Málaga, concretamente al Gran Hotel Miramar, que este 9 de junio será el escenario de una nueva noche en la que el talento andaluz va a ocupar el lugar que merece.

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Ocho premiados, ocho trayectorias distintas y un denominador común: hacer las cosas con una excelencia que no pasa desapercibida. Como hemos dicho, en esta gala la top Lorena Durán sumará el Premio Modelo a una carrera que ha puesto a Andalucía en las pasarelas del mundo. Pero además, Pastora Soler recibe el Premio Cantante, y Sara Baras se lleva el Premio Arte, porque si hay alguien que ha elevado el baile a otra dimensión, es ella. Lourdes Montes y Rocío Terry, fundadoras de Miabril, recogen el Premio Tradición por una firma flamenca que lleva años demostrando que lo nuestro también puede ser moderno y global. Inés Domecq recibe el Premio Diseñadora por The IQ Collection, su apuesta personal por una moda con identidad. La 'influencer' Verónica Díaz, se lleva el Premio Talent; Maryam Blanes, fundadora de Julieta Brand, el Premio Proyección; y Antonio Eloy completan una lista de galardonados que, juntos, forman el mapa más bonito del talento andaluz del momento. ¡Enhorabuena a todos!