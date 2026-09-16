Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cámaras con IA en la A-4Primarias del PSOE de CórdobaNuevos apartamentos turísticosDudas en el Córdoba CFAparcamientos nuevosCambio brusco en el tiempoReforma del Parque Cruz CondeObra en la N-432Carracedo y sus antecesoresMulta millonaria a empresariosViajes del ImsersoCines de veranoInversiones en el aeropuerto de CórdobaCasa Mudéjar, Bien de Interés Cultural
instagramlinkedin

Incendios forestales

El norte de Cáceres mantiene 44 municipios en riesgo extremo de incendios este miércoles

Sierra de Gata, el Valle del Alagón y otras zonas cacereñas mantienen el nivel máximo de peligro

Medios del Infoex trabajando en la extinción de uno de los incendios de este martes.

Medios del Infoex trabajando en la extinción de uno de los incendios de este martes. / Infoex

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

Extremadura mantiene este miércoles varias zonas bajo riesgo extremo de incendios forestales, según el índice de peligro de la Junta de Extremadura y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El nivel máximo afecta a municipios de ambas provincias, especialmente en el entorno de las comarcas del norte cacereño y zonas del centro y oeste de la comunidad.

Entre las localidades con riesgo extremo figuran Aceituna, Alagón del Río, Alcántara, Aldehuela de Jerte, Arroyo de la Luz, Brozas, Cachorrilla, Calzadilla, Cañaveral, Carcaboso, Casar de Cáceres, Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, Ceclavín, Cedillo, Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Herreruela, Hinojal, Holguera, Malpartida de Cáceres, Montehermoso, Morcillo, Navas del Madroño, Oliva de Plasencia, Pedroso de Acim, Pescueza, Piedras Albas, Portaje, Portezuelo, Puebla de Obando, Riolobos, Torrejoncillo, Valdeobispo, Villa del Rey, Villar de Plasencia, Villar del Rey y Zarza la Mayor, entre otros municipios.

El mapa de este miércoles reduce de forma generalizada los niveles más elevados respecto a jornadas anteriores, aunque todavía mantiene numerosas zonas en situación de riesgo muy alto, entre ellas áreas de Cáceres, Plasencia, Mérida, Badajoz y buena parte del norte de la provincia cacereña.

Cinco incendios en las últimas horas

La jornada del martes dejó varios incendios forestales en distintos puntos de Extremadura. El operativo tuvo actuaciones en Tornavacas, Plasencia, Garrovillas de Alconétar y Mengabril.

A estos fuegos se suma el registrado durante la noche en el Cerro de la Butrera, en Cáceres, donde los servicios de extinción trabajaron para controlar las llamas en una zona próxima al casco urbano.

Noticias relacionadas y más

La situación meteorológica y el nivel de peligro obligan a mantener la precaución en los trabajos agrícolas y forestales, así como a extremar las medidas de prevención ante cualquier posible conato.

Fuente: El Periódico de Extremadura

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pide desde Córdoba a sus empleados públicos atender 'en menor tiempo' a los ciudadanos
  2. Empiezan los trabajos para retirar los sedimentos acumulados junto al Guadalquivir desde el Puente Romano al C3A
  3. Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén
  4. El Ayuntamiento de Córdoba habilita más de 68.000 metros cuadrados de aparcamiento en solares sin uso: estas son las ubicaciones
  5. Ya hay empresa para el tramo de 13 kilómetros de autovía de la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano
  6. La nueva pasarela peatonal toma forma: comienza el montaje del puente que unirá el Parque de Levante con Fátima
  7. Los fallecidos en Córdoba el lunes 14 de septiembre
  8. El circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba se somete a una intensa reforma a las puertas de cumplir 70 años

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, condenado en La Haya por crímenes de guerra

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, condenado en La Haya por crímenes de guerra

"Rojos al paredón": denuncian una pintada en un cartel sobre Niceto Alcalá-Zamora en Priego de Córdoba

"Rojos al paredón": denuncian una pintada en un cartel sobre Niceto Alcalá-Zamora en Priego de Córdoba

La Diputación de Córdoba acerca el discurso sobre el Estado de la Unión para conocer los retos inmediatos a los que se enfrenta Europa

La Diputación de Córdoba acerca el discurso sobre el Estado de la Unión para conocer los retos inmediatos a los que se enfrenta Europa

Ya tienen sus avales: Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz se disputarán las primarias del PSOE en Córdoba

Ya tienen sus avales: Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz se disputarán las primarias del PSOE en Córdoba

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

La casa de los Luna en el barrio de San Andrés de Córdoba se convertirá en diez apartamentos turísticos de lujo

La casa de los Luna en el barrio de San Andrés de Córdoba se convertirá en diez apartamentos turísticos de lujo

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos
Tracking Pixel Contents