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Sorteo Euromillones del martes 15 de septiembre de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 15 de septiembre de 2026.

Sorteo Euromillones del martes 15 de septiembre de 2026.

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Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 15 de septiembre de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 16, 18, 22 y 28 y las estrellas 6 y 10.

El código del Millón ha sido el GBZ36898.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

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Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Fuente: La Nueva España

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