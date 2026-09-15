Pedro Sánchez defiende el impulso de la FP: "Hace 8 años estudiarla era una rareza, hoy es el plan A para muchísimos jóvenes"

“Hace 8 años estudiar Formación Profesional en nuestro país era una rareza. Hoy, la FP es el plan A para muchísimos jóvenes”. Con esta declaración de intenciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado esta mañana en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid la jornada ‘La FP: el impulso de un país”, que ha contado también con la ministra de Educación y FP, Milagros Tolón. El máximo responsable del Ejecutivo ha recordado que la FP es “sinónimo de calidad y de empleo” y ha recordado que, desde 2018, el número de matriculados ha crecido un 46%, hasta superar los 1,2 millones de alumnas y alumnas.

Tras años de injusto desprestigio social y académico, la FP vive un momento dulce. La tasa bruta de población que consiguió en el curso 2023-2024 el título de FP de grado medio (del 28,2%, 0,5 puntos más respecto al curso anterior) y de grado superior (36,8%, 1,7 puntos más) alcanzó su máximo histórico. En el grado medio apenas hay diferencias entre hombres y mujeres, pero en el superior ellas sí son mayoría (casi 40% frente a 35%). Así se desprende del informe ‘Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados académicos del curso 2023-2024’, que el Ministerio de Educación y FP publicó en diciembre de 2025.

A pesar de sus logros, la FP tiene todavía un reto por delante: convertir toda la FP en dual, como dicta la legislación. La FP dual –que combina formación en el aula y en la empresa– ha crecido notablemente en España. Entre los cursos 2017 y 2022, duplicó su alumnado (+124%). Sin embargo, los estudiantes de esta modalidad siguen siendo muy pocos y solo representan el 4,4% del total. Que esta formación despegue definitivamente pasa, entre otras cosas, por la mayor implicación del sector empresarial. Actualmente, solo el 0,3% de las firmas participan en la FP dual, según un estudio sobre los retos y la evolución en España de las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) realizado por DigitalES (asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital) y Edelvives (grupo editorial especializado en educación).

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234 millones de euros

Durante el acto, Sánchez ha hecho hincapié en el aumento de la oferta: “Desde 2018 hemos creado más de 400.000 nuevas plazas y destinado más de 800 millones de euros a las comunidades autónomas”. El presidente ha subrayado que la FP son estudios no solo apropiados para los jóvenes sino para aquellos adultos que necesitan reciclarse y actualizar sus conocimientos. El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión “histórica” dirigida a esa parte de la población: 234 millones de euros. De ellos, 107 irán destinados para formar a trabajadores en centros públicos de todo el país y para facilitar que obtengan nuevas certificaciones profesionales. Otros 126 se utilizarán para reforzar la formación en determinados sectores, como la construcción; el turismo patrimonial, cultural y sostenible; la seguridad y el medio ambiente; o el transporte por carretera. “Ahí es donde tiene que estar la Formación Profesional: conectando las necesidades de nuestra economía con el talento de nuestra población. Eso es también apostar por el presente y el futuro de España”, ha concluido Sánchez.