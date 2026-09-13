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Crisis migratoria

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal afecta a 864 personas

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

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EFE

Ceuta

La Policía Nacional de Ceuta está procediendo esta mañana al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal afecta a 864 personas que se encontraban en las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar.

La ministra, Elma Saiz, que se encuentra en Ceuta desde el jueves, y la autoridad funcional, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han coordinado el operativo.

Estas personas han sido trasladadas, de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

El Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

Con la apertura de hoy son alrededor de 4.300 las plazas habilitadas ya y, en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales, según el departamento ministerial.

El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados, al tiempo que permiten facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente.

El desplazamiento de los migrantes ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar a la espera de lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona.

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La confusión se ha producido ya que los migrantes pensaban que iban a ser trasladados a Marruecos en lugar de a un nuevo espacio de acogida.

Fuente: El Periódico

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