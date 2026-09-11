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Crisis migratoria

Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal, en Ceuta

Las personas migrantes que se encontraban en el lugar huyeron de las chabolas al verse sorprendidos por el fuego

Incendio en los campamentos de inmigrantes de las naves del Tarajal.

Incendio en los campamentos de inmigrantes de las naves del Tarajal. / Reduán / EFE

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Redacción

La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado esta madrugada nuevos incendios tras los altercados de los últimos días. Uno de los fuegos ha afectado a varias naves de El Tarajal, mientras que otro, de menor entidad y de carácter forestal, ha quemado una zona de monte bajo y podría estar relacionado con las hogueras que encienden los migrantes que viven en el área.

En total, las llamas podrían haber arrasado unas 40 tiendas de personas migrantes. Según informa el 'Faro de Ceuta', los migrantes que se encontraban allí huyeron de las chabolas al verse sorprendidos por el fuego. Ante el riesgo para quienes permanecían en el lugar, la Policía desalojó la zona, donde dormían cientos de personas. Los bomberos, por su parte, lograron extinguir rápidamente el incendio que afectó a las naves de El Tarajal.

Fuente: El Periódico

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Directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal

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