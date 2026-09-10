Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Los trabajos previos de dos matemáticos españoles, Diego Córdoba y Luis Martínez Zoroa, han sido determinantes para que la compañía tecnológica OpenAI haya resuelto uno de los seis 'Problemas del Milenio' (el de 'Navier-Stokes') gracias a los miles de agentes de inteligencia artificial que según esta empresa han trabajado de forma coordinada.

La compañía estadounidense aseguró este martes que uno de sus modelos de IA ha encontrado una solución al problema, un hallazgo que ha sido realizado por un modelo aún no presentado públicamente y que según OpenAI es más capaz que el GPT-6 lanzado recientemente.

De momento hay mucha controversia, tanto por si los hallazgos suponen una resolución definitiva de ese problema como por la autoría real del mismo y si OpenAI ha utilizado y hasta robado para ello los avances de otros científicos -algunos de los cuales podrían ser incluso inéditos-, pero el matemático español Diego Córdoba ha sido tajante tras conocer los resultados: "han resuelto el problema", ha dicho a EFE.

El problema de ´Navier-Stokes´ es un famoso y antiguo reto matemático que trata desde hace decenios de probar si las ecuaciones que describen el movimiento del agua y del aire tienen siempre soluciones ordenadas o se pueden romper y volver infinitas.

Fueron fórmulas creadas en el siglo XIX para estudiar los fluidos y utilizan las leyes de la física para calcular la velocidad y la presión, y han servido durante años para simular el movimiento del mar, del viento o del humo, pero nadie había podido probar hasta ahora si esas ecuaciones funcionan siempre bien en tres dimensiones, y su complejidad motivó que fuera catalogado como uno de los 'Problemas del Milenio' y que el Clay Mathematics Instituto ofreciera un millón de dólares a quien lo resolviera.

Un anuncio rodeado de controversia

OpenAI anunció ayer que lo ha logrado, pero la controversia se ha desatado tras las acusaciones de varios científicos que aseguran que la empresa ha podido utilizar para ello investigaciones de otros científicos que todavía no habían sido publicadas pero a las que podría haber accedido a través de la 'nube' y de una forma irregular.

La empresa explicó posteriormente que estos indicios estaban relacionados con el trabajo del investigador de Anthropic Levent Alpöge y del matemático de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster, que habían avanzado en el llamado problema de 'Euler forzado', relacionado también con la dinámica de los fluidos, pero distinto del problema de 'Navier-Stokes'.

Aseguró también que ni sus investigadores ni sus agentes de IA tuvieron acceso a sus trabajos hasta que los publicaron, y aunque lo considera "improbable", no descarta "que los datos anonimizados derivados del uso de nuestros productos hayan contribuido a mejorar nuestros modelos".

"Un hito en el conocimiento humano"

Tras el anuncio de OpenAI, la Sociedad Matemática Estadounidense aseguró que la noticia sobre los "avances" en la resolución del problema de 'Navier-Stokes' representa "un hito en el conocimiento humano".

La Sociedad ha publicado en sus redes sociales varias entradas destacando la importancia de este 'avance', y cita a varios de los investigadores que han contribuido de una forma determinante, entre ellos los españoles Diego Córdoba y Luis Martínez Zoroa, además de a Alpöge y Buckmaster.

Algunos investigadores estadounidenses han tachado en las redes sociales de "exageradas e incorrectas" las noticias que apuntan la resolución de un problema en el que los matemáticos llevan trabajando casi un siglo.

"El problema está resuelto"

Treinta años, desde que publicó su tesis doctoral, lleva escudriñando ese problema el matemático español Diego Córdoba, catedrático del Instituto de Ciencias Matemáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICMat-CSIC), una tarea que durante los últimos años ha compartido con Luis Martínez Zoroa, cuya labor investigadora se ha centrado en el estudio de la dinámica de fluidos, con especial interés en la formación de singularidades para fluidos incompresibles.

"El problema del Milenio está resuelto", ha aseverado a EFE Diego Córdoba tras conocer lo publicado por OpenAI e intercambiar impresiones con sus colegas estadounidenses, y ha explicado que lo que signifique para la ciencia y para la Humanidad se comprobará en los próximos años, pero está seguro de que permitirá entender mejor muchas cosas, y entre ellas los fenómenos meteorológicos.

Resuelto el problema, el investigador confiesa una mezcla "entre la decepción y la alegría", consciente de que sus aportaciones han sido determinantes para lograrlo.

A las pesquisas y primeras evidencias de primeros del siglo XX, Córdoba ha sumado dos herramientas fundamentales para avanzar en estos hallazgos: primero los ordenadores y después la inteligencia artificial; pero insiste en que la resolución del problema no habría sido posible sin sus aportaciones -y las de Zoroa- previas.

Y no muestra ninguna sorpresa por que finalmente haya sido una IA la que haya resuelto el problema, porque es "una revolución" y ya una herramienta "imprescindible" para los matemáticos.

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"Lo que nosotros hacemos a mano la IA lo hace mucho más rápido; sin nuestro trabajo, sin nuestro método, ellos no habrían podido probarlo. La IA necesita nuestra idea, y nosotros lo que necesitamos es tiempo, pero el tiempo no es un problema para la inteligencia artificial", ha concluido el investigador español.