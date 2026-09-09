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Crisis Migratoria

Dos militares y un legionario son agredidos en Ceuta en apenas 24 horas, según ATME

Un soldado de Regulares sufrió una luxación de codo tras ser agredido y un legionario fue atacado con gas pimienta mientras patrullaba

Varios militares en Ceuta

Varios militares en Ceuta / Marcos Moreno - Europa Press

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EFE

Ceuta

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este miércoles "nuevos episodios" de agresiones sufridas por militares en Ceuta y llevadas a cabo por migrantes, que han afectado a un soldado de regulares y a un legionario.

En un comunicado, la ATME ha asegurado que el pasado 6 de septiembre un miembro del Grupo de Regulares número 54 sufrió una agresión cerca de la Comandancia de la Guardia Civil y presentó una luxación de codo.

Ese suceso se habría producido a las 22.30 horas del domingo y derivó en la detención de una persona.

Ya el día 7 de septiembre, a la una y media de la madrugada, un miembro del Tercio Duque de Alba II de La Legión fue atacado con gas pimienta por otro migrante mientras patrullaba por la barriada del Príncipe.

En este episodio, también se practicó una detención, según explica la asociación en defensa de los militares.

La ATME ha puesto de manifiesto la situación de inseguridad que sufren los militares, que ya han estado en el punto de mira de emboscadas y apedreamientos, además de lanzamiento de cócteles molotov.

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Precisamente, la ATME denunció este miércoles que "las semanas han transcurrido entre tensiones, refuerzos y episodios de violencia, mientras las demandas planteadas por los miembros de las Fuerzas Armadas continúan prácticamente en el mismo punto".

Fuente: El Periódico

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