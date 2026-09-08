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Crisis migratoria

Prisión para un migrante marroquí por una agresión sexual a una menor en Ceuta

La detención se produjo a raíz de la denuncia presentada por los padres de la afectada

Varios agentes de la Policía Nacional controlan las colas de inmigrantes en Ceuta

Varios agentes de la Policía Nacional controlan las colas de inmigrantes en Ceuta / Marcos Moreno - Europa Press

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EFE

Ceuta

Una jueza de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un migrante marroquí acusado de una agresión sexual a una menor de la ciudad, a la que realizó presuntamente tocamientos en la calle.

La jueza de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta ha decretado la medida de privación de libertad después de que fuera puesto a disposición judicial como consecuencia de unos hechos ocurridos el pasado sábado en la barriada del Príncipe, según han informado a EFE fuentes judiciales.

La detención se produjo a raíz de la denuncia presentada por los padres de la menor, de 16 años y natural de Ceuta, contra este migrante que vivía en las calles de la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio.

El migrante marroquí realizó presuntamente tocamientos a la menor en presencia de otra chica también de 16 años y fue arrestado al día siguiente cerca de la frontera con Marruecos, cuando presuntamente pretendía volver a su país para eludir la acción policial.

El detenido no ha reconocido los hechos y, en un principio, se pretendía su expulsión aunque el juez ha determinado su ingreso en prisión a la espera de juicio por un presunto delito de agresión sexual.

Según los últimos datos oficiales, la Fiscalía ha contabilizado más de 23 agresiones sexuales desde la entrada masiva, de las cuales nueve víctimas son menores de edad.

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado a ocho presuntos autores, de los que cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, mientras que el resto de los agresores siguen sin identificar.

Fuente: El Periódico

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