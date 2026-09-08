Fuego
Un incendio afecta al Monte de la Tortuga de Ceuta
Las llamas pueden verse desde toda la ciudad autónoma
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Un incendio afectó en la noche de este martes a la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente a la zona de García Aldave, lo que se conoce como Monte de la Tortuga.
La zona está salpicada de pequeños asentamientos de migrantes, muchos de ellos llegados durante los hechos ocurridos en los últimos días del mes de julio.
Las llamas pueden verse desde toda la ciudad autónoma. La Guardia Civil y los bomberos se encuentran en la zona tratando de apagar el incendio.
Fuente: El Periódico
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Sabadell y el Córdoba CF
- Trece establecimientos con el distintivo de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba recibirán ayudas municipales en 2026