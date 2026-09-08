Crisis Migratoria
Detenido en Ceuta un migrante por robar a menores con un cuchillo y una pistola de perdigones
La Policía investiga ahora si el detenido está relacionado con otros delitos cometidos en el entorno de la frontera
EFE
Un ciudadano marroquí, de los que entraron ilegalmente en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio a través del espigón fronterizo, ha sido detenido por haber perpetrado un robo a menores, a los cuales amenazó con un cuchillo y una pistola de perdigones.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la detención se ha producido en las últimas horas por parte de efectivos de la Policía Nacional al tener conocimiento de que varios menores -también marroquíes- habían sido objeto de robos y amenazas en las barriadas de la periferia de Ceuta.
Los vecinos del entorno de la barriada de la Almadraba trasladaron a la policía el testimonio de unos vecinos que denunciaron sufrir robos reiterados por otro migrante que los amenazaba con un arma.
La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional localizó al presunto autor de los robos, el cual llevaba en su poder un arma blanca de grandes dimensiones y un arma de fuego que resultó ser una pistola de perdigones.
Los menores reconocieron al detenido como el autor de los robos sucedidos durante varios días.
La Policía Nacional ha trasladado al detenido a las dependencias policiales y ahora trata de determinar el origen de las armas intervenidas así como la posibilidad de que el arrestado hubiera participado en otras acciones delictivas por el entorno de la frontera.
Fuente: El Periódico
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Sabadell y el Córdoba CF
- Trece establecimientos con el distintivo de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba recibirán ayudas municipales en 2026