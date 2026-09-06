Las mafias de la ruta argelina vuelven a recurrir a los taxis patera para desembarcar migrantes en Mallorca

Las mafias que controlan el tráfico de personas migrantes en la ruta entre Argelia y Mallorca vuelven a recurrir al taxi patera para desembarcar migrantes en las costas de la isla y también en las de Cabrera.

Así ha ocurrido este fin de semana hasta en dos ocasiones, ha podido confirmar este diario, en dos desembarcos de migrantes que se produjeron aparentemente sin que ninguna embarcación quedara abandonada en la costa, como suele ser habitual.

El sábado, a las 16.00 horas, la Guardia Civil interceptó, en el entorno del Faro del Cap de ses Salines, a 16 migrantes de origen magrebí, en una operación de la que informó ya en la madrugada de ayer la Delegación del Gobierno y que contó con la participación de la Guardia Civil del puesto principal de Santanyí y de Campos, así como del Servicio Marítimo Provincial y la unidad de la Comandancia.

El grupo fue retenido frente a la pequeña carretera que parte del faro, a la vista de los bañistas que a aquella hora llegaban a la playa o se marchaban del lugar.

Sin embargo, otra embarcación de la Guardia Civil detectó casi al mismo tiempo una pequeña lancha que huía del lugar, pero que lo hacía a menor velocidad, aparentemente por falta de combustible o por llevar menos del necesario para completar el regreso.

Los agentes pudieron alcanzar al taxi patera a media milla del Cap de ses Salines, que fue trasladado al Club Náutico de sa Ràpita, así como detener a los dos patrones que iban a bordo.

Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, junto a una patera, en una imagen de archivo. / Redacción Digital

La embarcación, de seis o siete metros de eslora, casco de fibra, consola central y configuración para la pesca o la navegación costera, con la proa elevada, parecía pequeña para trasladar a 18 personas, pero iba equipada con un fueraborda desproporcionado para su eslora: un motor Suzuki de cuatro tiempos de entre 115 y 150 caballos, así como varios depósitos de gasolina para cubrir la ruta hasta el Cap de ses Salines desde Argelia, de unas 150 millas náuticas, dependiendo siempre del punto geográfico de salida.

En esa ruta, si la embarcación logra mantener una velocidad media de quince nudos, puede completar la travesía en algo más de nueve horas, frente al mínimo de 48 horas de una patera convencional de las que se utilizan en la ruta entre Argelia y Mallorca. Con ese motor fueraborda podría ir mucho más rápido, pero no con un pasaje de 16 personas y dos patrones.

No es el único ejemplo del fin de semana. El día anterior, el viernes, otro taxi patera abandonó a un grupo de doce migrantes, también de origen magrebí, en la misma bocana del puerto de Cabrera, cerca del faro. En este caso, la embarcación era mucho más potente y estaba equipada con dos motores fueraborda de 300 caballos cada uno. Y desde Cabrera volvió a poner rumbo a Argelia para cargar más migrantes, señalan las fuentes que ha podido consultar este diario.

Tres rescates de migrantes en el mar este domingo

En la jornada dominical, los rescates de 66 personas en el mar se produjeron en las proximidades del Cap de ses Salines, en el Parque Nacional de Cabrera y otra vez en Cabrera, informó la Delegación del Gobierno.

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A las 8.50 horas fueron rescatadas 26 personas de origen subsahariano a 12 millas del Cap de ses Salines. A las 13.42 horas se procedió al rescate de un total de 27 personas de origen subsahariano a 18 millas al sureste de la isla de Cabrera. Y a las 14.10 horas, de nuevo la Guardia Civil rescató a otras 13 personas de origen magrebí que navegaban a 18 millas al sureste de la isla de Cabrera.