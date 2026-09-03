Varón, 38 años y con problemas de juego: el perfil del adulto que acude al Centro de Adicciones Comportamentales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid

El perfil del paciente adulto que acude al Centro de Adicciones Comportamentales (AdCom) del Hospital Gregorio Marañón de la Comunidad de Madrid responde habitualmente a un hombre, de 38 años de edad media y con problemas relacionados con el juego. Los varones representan el 78% de los adultos atendidos y el juego se sitúa como el principal motivo de consulta, presente en el 41% de los casos, detalla el centro madrileño. Dentro de este grupo, ocho de cada diez pacientes son hombres y en el 70% de los casos el acceso al juego se realiza a través de internet.

Así se desprende el balance de actividad de los cuatro primeros años de este recurso pionero en España, un periodo en el que el centro ha atendido a 2.324 pacientes: 1.908 adultos y 416 menores. Entre los mayores de edad, el 64% ha precisado incorporarse al programa para recibir tratamiento por una adicción confirmada.

Adicción al sexo

Tras el juego, la adicción al sexo constituye el segundo motivo de consulta más frecuente entre los adultos, con un 28%, mientras que las compras compulsivas ocupan el tercer lugar, con cerca de un 24%. Así, la adicción al sexo presenta un perfil muy definido: afecta prácticamente en su totalidad a hombres y la edad media de los pacientes se sitúa en torno a los 40 años.

En el caso de las compras compulsivas, el perfil cambia de manera significativa, apunta el hospital. Ocho de cada diez pacientes son mujeres y la edad media ronda los 46 años. Los videojuegos, por su parte, aparecen en alrededor del 15% de los adultos que acuden al cribado y afectan principalmente a varones jóvenes menores de 25 años.

Complejidad clínica

El balance refleja también la complejidad clínica de estos pacientes. El 20% presenta más de una adicción comportamental y el 46% tenía seguimiento previo en Salud Mental. Cerca del 4% presenta además un trastorno mental grave y, de manera transversal, los profesionales detectan con frecuencia rasgos de TDAH.

En los pacientes con juego patológico son habituales la depresión, los trastornos de ansiedad y los problemas relacionados con el consumo de alcohol. En la adicción al sexo destacan especialmente los trastornos de ansiedad y determinados trastornos de personalidad, mientras que en las compras compulsivas son frecuentes la depresión crónica, los trastornos de conducta alimentaria y el trastorno obsesivo compulsivo.

Adolescentes, enganchados online

Entre los menores, el 65% ha acudido al cribado por problemas relacionados con los videojuegos y un 51% por las redes sociales. Con menor frecuencia se detectan problemas vinculados al sexo, en un 6%, y a las compras, en un 3%. Además, estas situaciones pueden coexistir en un mismo adolescente.

Los problemas relacionados con los videojuegos aparecen mayoritariamente entre los varones

La edad de los pacientes se sitúa de media entre los 14 y los 15 años, y el 76% son chicos. Los problemas relacionados con los videojuegos aparecen mayoritariamente entre los varones, mientras que en las redes sociales predominan las chicas. En todos los casos, el acceso a estos contenidos se realiza a través de internet.

De los 416 adolescentes evaluados, el 95% presentaba un uso problemático. De ellos, un 54% presentaba una adicción o grado de dependencia que ha precisado la inclusión en el programa del Hospital Gregorio Marañón, mientras que el 41% ha sido derivado a otros recursos asistenciales de la red comunitaria. Además, en hasta el 57% de los menores se han detectado rasgos de TDAH.

Programa pionero

Desde su puesta en marcha, AdCom se caracteriza por facilitar el acceso directo a la atención especializada. Cualquier persona que considere que puede tener un problema de adicción comportamental puede solicitar cita a través de la web del centro, sin necesidad de una derivación previa desde Atención Primaria o Salud Mental. El objetivo, explica el Marañón, es reducir barreras que pueden dificultar la petición de ayuda.

Además de la accesibilidad, destaca la digitalización de la evaluación inicial en el propio centro. Una vez citados en el hospital, se lleva a cabo un proceso de cribado a través de cuestionarios electrónicos que permite valorar de forma ágil la gravedad del problema y su repercusión psicológica o psiquiátrica.

Itinerario

Los adultos pueden realizar esta evaluación a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual o mediante una tableta facilitada por el hospital. Los menores y sus familias utilizan igualmente dispositivos del centro. Todo el proceso está acompañado por profesionales sanitarios, que interpretan los resultados y determinan la atención más adecuada.

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Los pacientes que ingresan en AdCom comienzan un itinerario asistencial con Enfermería y son posteriormente valorados por Psiquiatría y Psicología y, cuando es necesario, por Trabajo Social. A partir de esta evaluación se establece un plan individualizado que puede incluir seguimiento psiquiátrico y psicoterapia individual o grupal durante un periodo de hasta un año.