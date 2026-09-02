Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparación edificio reloj TendillasCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaCortes de tráfico Vuelta en CórdobaCobertura del paroPleno del Ayuntamiento de CórdobaParo en CórdobaCandidatos IU CórdobaCarracedo Córdoba CFAtropello Puente GenilPSOE concentraciones CeutaIntervención Mezquita-CatedralAsí queda la plantilla del Córdoba CFFallece el sacerdote Juan PereaAviso naranja por calorCrisis de Ceuta
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Abren diligencias contra el delegado del Gobierno en Ceuta por no actuar ante los avisos del CNI

La denuncia ha sido presentada por Manos Limpias, a la que se ha sumado Hazte Oír

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano / Laura Rincón / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

El juzgado número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en esta ciudad, Miguel Ángel Pérez, tras la denuncia presentada por Manos Limpias -a la que se ha sumado Hazte Oír- sobre si supo por el CNI que podía ocurrir una avalancha y no actuó.

El juzgado numero 6 ha asumido la denuncia de Manos Limpias en la que se imputa al delegado del Gobierno que, teniendo conocimiento por el CNI de informaciones sobre posibles acercamientos de inmigrantes, "no hiciera nada para impedir un delito contra la independencia y la seguridad" del Estado.

En la denuncia le atribuyen una prevaricación omisiva en su modalidad de imprudencia grave, según han informado a EFE fuentes judiciales

Por su parte, Hazte Oír ha interpuesto una querella contra el delegado del Gobierno y solicita personarse en la causa abierta para investigar su actuación ante la "invasión" de finales de julio.

La querella interpuesta solicita que se investigue a Pérez Triano por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

También se dirige contra todas las autoridades y funcionarios que puedan ser responsables de los hechos.

Hazte Oír exige la adopción inmediata de medidas para impedir la desaparición o alteración de pruebas esenciales, reclama la conservación de los correos electrónicos de la Delegación del Gobierno, las grabaciones de la frontera y las comunicaciones mantenidas con el Ministerio del Interior y los mandos policiales durante los días críticos.

"Quienes conocían la amenaza y abandonaron Ceuta tendrán que responder ante la Justicia. No permitiremos que el paso del tiempo borre las órdenes, las comunicaciones ni las imágenes que pueden revelar qué ocurrió y quién tomó las decisiones", señala Hazte Oír en un comunicado.

Esta nueva querella se suma a la ofensiva legal desplegada por Hazte Oír tras la crisis migratoria.

Noticias relacionadas

Sobre la denuncia presentada por Manos Limpias por supuestamente tener conocimiento de la entrada masiva, Miguel Ángel Pérez comentó ayer a los periodistas que no tenía "noticias, pero será una oportunidad para mostrar todo el trabajo realizado y contar la información que teníamos porque no existía ningún tipo de informe que alertara sobre lo que pasó".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  2. ¿Vas a ver la Vuelta a España 2026 en Córdoba? Estos son los mejores lugares y a qué hora pasará el pelotón
  3. El Córdoba CF y su lista de la compra para el último día de mercado de fichajes
  4. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
  5. El Córdoba CF encuentra a su central sobre la bocina: Nélson Monte refuerza la zaga blanquiverde
  6. Pesar en la Córdoba cofrade por el repentino adiós a Manuel Cerrato
  7. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  8. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

Pozoblanco adjudica el asfaltado de la ronda de circunvalación y varias barriadas por más de un millón de euros

Pozoblanco adjudica el asfaltado de la ronda de circunvalación y varias barriadas por más de un millón de euros

El Consejo de Ministros alemán aprueba la ayuda a la pensión para niños de 10 euros al mes

El Consejo de Ministros alemán aprueba la ayuda a la pensión para niños de 10 euros al mes

La Noche del Patrimonio amplía su oferta a dos días en Córdoba

La Noche del Patrimonio amplía su oferta a dos días en Córdoba

Del Plan Renfe a la lucha contra la droga: las asociaciones vecinales de Córdoba reivindican el legado del cura Juan Perea por su compromiso con la ciudad

Del Plan Renfe a la lucha contra la droga: las asociaciones vecinales de Córdoba reivindican el legado del cura Juan Perea por su compromiso con la ciudad

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano

Cómo volver a una alimentación saludable en septiembre: consejos para recuperar la rutina tras el verano

El responsable del “criadero de los horrores” de Burgos llega a juicio tras seis años fugado: la Fiscalía pide 18 meses de cárcel

El responsable del “criadero de los horrores” de Burgos llega a juicio tras seis años fugado: la Fiscalía pide 18 meses de cárcel

Cuatro jóvenes protagonizan un robo a plena luz del día en una tienda de telefonía en Puente Genil

Cuatro jóvenes protagonizan un robo a plena luz del día en una tienda de telefonía en Puente Genil

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad

Óvulos congelados: las futbolistas juegan la prórroga de la maternidad
Tracking Pixel Contents