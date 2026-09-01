Vuelve a la rutina con Diario CÓRDOBA: suscripción digital semestral, a mitad de precio
Los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
Laura Pozo
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Con esta promoción, la tarifa semestral tiene un coste de 27,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente. La cancelación también se puede realizar en cualquier momento.
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- Acceso a los contenidos de los suplementos.
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