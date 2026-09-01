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Vuelve a la rutina con Diario CÓRDOBA: suscripción digital semestral, a mitad de precio

Los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos

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Laura Pozo

¡Oferta en la tarifa semestral! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico en cualquier dispositivo, acceder al contenido web sin limitaciones y a los suplementos.

Con esta promoción, la tarifa semestral tiene un coste de 27,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente. La cancelación también se puede realizar en cualquier momento.

¿Qué incluye?

  • Acceso a la versión digital del periódico diario.
  • Acceso a los contenidos de los suplementos.
  • Acceso limitado a todos los contenidos web.
  • Descuentos y ventajas exclusivas.
  • Guarda y comenta las noticias.
  • Newsletter diaria con las últimas noticias.
  • Newsletter de autor, opinión y temáticas.
  • Sorteos exclusivos.

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¿Cómo puedo obtener más información?

Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.

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