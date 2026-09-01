Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de mercado del Córdoba CFEmpleo públicoConsumo de tabacoEl tiempo en CórdobaMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaNuevo mercadillo del Sector SurCabalgata de Reyes 2027Detenido dos veces por 10 robos en Palma del RíoVerbenas de CórdobaRuta del Caimán 2026Nuevas titulaciones de la UCOFabricación de obuses en CórdobaPrecio del alquilerSánchez - Marruecos - CeutaOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosApartamentos turísticosIncendio en el GuadalquivirCambio de sentido Huerta Santa Isabel
instagramlinkedin

CARDIOLOGÍA

El fármaco evolocumab muestra una reducción del 20% en el riesgo de mortalidad en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto o ictus

La disminución del riesgo de muerte comenzó a observarse aproximadamente tras 1,5 años de tratamiento y se mantuvo durante una mediana de seguimiento de 4,6 años

Un medicamento demuestra una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluida la cardiovascular, en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto.

Un medicamento demuestra una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluida la cardiovascular, en pacientes de alto riesgo sin antecedentes de infarto. / 123RF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

Madrid

La biotecnológica Amgen acaba de presentar nuevos resultados que muestran que el fármaco evolocumab, de nombre comercial Repatha, añadido a estatinas u otros tratamientos hipolipemiantes dirigidos a reducir el colesterol LDL (c-LDL), el llamado 'colesterol malo', disminuye el riesgo de muerte en adultos de alto riesgo cardiovascular sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus isquémico. En el estudio, en el que han participado más de 12.000 pacientes de alto riesgo, evolocumab muestra una reducción del 20% del riesgo de mortalidad.

Los resultados, explica la compañía, hacen referencia a un análisis preespecificado del ensayo de fase 3 VESALIUS-CV que se han presentado este martes en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), celebrado en Múnich (Alemania). Asimismo, se han publicado simultáneamente en la prestigiosa revista científica Circulation.

Así, el tratamiento se asoció a una reducción tanto de la mortalidad por cualquier causa como de la mortalidad cardiovascular. Al prevenir eventos cardiovasculares mayores, como infartos de miocardio e ictus isquémicos, el fármaco podría contribuir a prolongar la vida de los pacientes al ayudarles a evitar el grave deterioro de la salud que puede producirse tras estos eventos, lo que se traduce en una reducción de la mortalidad global. La disminución del riesgo de muerte comenzó a observarse aproximadamente tras 1,5 años de tratamiento y se mantuvo durante una mediana de seguimiento de 4,6 años.

Luz verde en Europa

La presentación de estos resultados ha coincidido con la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de una ampliación de la indicación del fármaco de Amgen para adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que aún no presentan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, pero que tienen algo riesgo de desarrollarla.

"Esto es especialmente relevante dado que la enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Estos datos pueden suponer un cambio en la práctica clínica y refuerzan la importancia de identificar precozmente a los pacientes de alto riesgo y reducir el colesterol LDL de forma intensiva y continuada", asegura Miquel Balcells, Director Médico de Amgen Iberia.

Análisis adicionales

Los hallazgos sobre mortalidad estuvieron acompañados de dos análisis adicionales de VESALIUS-CV. Uno de ellos mostró que el tratamiento redujo el riesgo de primeros eventos cardiovasculares, eventos posteriores y el total de eventos cardiovasculares. El otro mostróque la reducción del riesgo de infarto de miocardio se observó ya a partir de los seis meses del inicio del tratamiento.

La reducción del riesgo estuvo impulsada principalmente por una disminución de los infartos causados por la rotura de placa aterosclerótica (tipo 1) y por infartos de mayor tamaño. En ambos análisis, los beneficios fueron consistentes en los principales subgrupos de pacientes, reforzando "la creciente evidencia del fármaco que respalda la importancia de reducir de forma temprana el c-LDL en pacientes de alto riesgo", indica la farmacéutica.

Desigualdades en mujeres

Amgen también presentó resultados de dos estudios globales de práctica clínica real que ponen de manifiesto la persistencia de diferencias entre las recomendaciones de las guías clínicas y el manejo lipídico en el manejo habitual. Uno de los estudios constató que los pacientes con enfermedad arterial coronaria y sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus a menudo estaban infratratados y no alcanzaban los niveles recomendados de c-LDL, lo que refleja bajas tasas de inicio, intensificación y seguimiento del tratamiento.

Noticias relacionadas

El segundo estudio puso de relieve desigualdades en la atención cardiovascular entre hombres y mujeres, mostrando que las mujeres de alto riesgo sin antecedentes de infarto de miocardio o ictus isquémico tenían menos probabilidades que los hombres de recibir tratamientos hipolipemiantes intensivos y de alcanzar los objetivos de c-LDL en distintas regiones.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: 'Creo que va a ser imposible que no me emocione
  2. Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
  3. El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
  4. El Córdoba CF entrega la cuchara en un derbi de excesos ante el Granada
  5. El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
  6. La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas
  7. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  8. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Alemania culpa a Rusia del ataque con un dron bomba contra el aeropuerto de Leipzig

Alemania culpa a Rusia del ataque con un dron bomba contra el aeropuerto de Leipzig

El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento noruego

El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento noruego

Más de 30 comerciantes instalan sus puestos en el renovado mercadillo del Sector Sur

Más de 30 comerciantes instalan sus puestos en el renovado mercadillo del Sector Sur

El Ayuntamiento eleva un 60% las ayudas a las verbenas de Córdoba hasta los 40.000 euros

El Ayuntamiento eleva un 60% las ayudas a las verbenas de Córdoba hasta los 40.000 euros

Sigue en directo la etapa 10 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 10 de la Vuelta a España 2026

Ruta del Caimán de Córdoba 2026: fechas, horarios y travesías en el Guadalquivir con inscripción gratuita

Ruta del Caimán de Córdoba 2026: fechas, horarios y travesías en el Guadalquivir con inscripción gratuita

Los chefs valencianos coinciden: “El mejor arroz al horno no se hace con agua; lleva 2 partes de caldo de cocido por 1 de arroz”

Los chefs valencianos coinciden: “El mejor arroz al horno no se hace con agua; lleva 2 partes de caldo de cocido por 1 de arroz”
Tracking Pixel Contents