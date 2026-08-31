Canarias
Salvamento Marítimo traslada a El Hierro un cayuco con unos 97 ocupantes
La embarcación fue avistada por un helicóptero del organismo a 54,7 kilómetros de la isla
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de la isla de El Hierro (Canarias) un cayuco con unas 97 personas a bordo y se dirige hacia el puerto de La Restinga donde serán desembarcados.
Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE que el recuento de los ocupantes de la embarcación es provisional hasta que lleguen a puerto.
El cayuco había sido avistado por el helicóptero de este organismo Helimer 204 a 54,7 kilómetros de El Hierro y hasta allí se dirigió la Salvamar Dipha que los traslada al puerto.
Un dispositivo sanitario los espera en el puerto de La Restinga para ser atendidos.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
- Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: 'Creo que va a ser imposible que no me emocione
- El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
- El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
- Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años