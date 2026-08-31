Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaPedro Sánchez Marruecos-CeutaBatalla de 'farmear aura' en CórdobaOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosProgramación 'Córdoba en púrpura'Apartamentos turísticosPercán Córdoba CFCambio de sentido Huerta Santa IsabelMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaVuelta a España en Palma del RíoDerrota del Córdoba CFCosecha de la aceitunaIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánObras Córdoba en septiembreMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaDefensa del ArboladoBilletes de Iryo para 2027
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 31 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 31 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 05, 17, 20, 23, 31 y 41. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 1. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9659495, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  2. Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
  3. Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: 'Creo que va a ser imposible que no me emocione
  4. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  5. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  6. Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
  7. El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
  8. Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años

Resultados de la Primitiva del lunes 31 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 31 de agosto de 2026

Budimir, de penalti, confirma el sólido arranque de Osasuna

Budimir, de penalti, confirma el sólido arranque de Osasuna

Sorteo Bonoloto del lunes 31 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 31 de agosto de 2026

Felipe VI se reúne con Sánchez en su primer encuentro tras las vacaciones de verano

Felipe VI se reúne con Sánchez en su primer encuentro tras las vacaciones de verano

El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961

El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961

LaLiga | Barcelona - Rayo, en directo

LaLiga | Barcelona - Rayo, en directo

Los fallecidos en Córdoba el lunes 31 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el lunes 31 de agosto

El comité de dirección del PP de Córdoba marca la acción política en este inicio de curso con la vista puesta en Ceuta: "Vamos a defender los intereses de los ceutíes"

El comité de dirección del PP de Córdoba marca la acción política en este inicio de curso con la vista puesta en Ceuta: "Vamos a defender los intereses de los ceutíes"
Tracking Pixel Contents