En el distrito de San Blas
Un joven de 20 años resulta herido grave tras ser apuñalado en Madrid
El afectado ha sido trasladado "dinámicamente estable" a un hospital de la capital
EFE
Un joven de 20 años ha resultado herido grave este lunes por la tarde en el madrileño distrito de San Blas tras sufrir dos heridas por arma blanca, ha informado Emergencias Madrid.
El joven ha sido trasladado "dinámicamente estable y con preaviso hospitalario a un hospital de Madrid -no se ha precisado cuál- con pronóstico grave", ha detallado Fernando Ferreras, jefe de Guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).
Los sanitarios, previamente, han atendido al herido en el lugar de los hechos, donde presentaba "una herida a nivel fosa ilíaca izquierda". Tras realizarle una ecografía, han sospechado que podría presentar una "posible lesión en el bazo", ha añadido Ferreras.
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, además, han realizado las diligencias oportunas.
Fuente: El Periódico
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
- Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: 'Creo que va a ser imposible que no me emocione
- El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
- El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
- Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años