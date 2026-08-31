Europa registra más de 50.000 pacientes en lista de espera para el trasplante de un órgano

En 2025 se realizaron 183.896 trasplantes de órganos en el mundo, según el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). La actividad en la UE volvió a registrar máximos históricos. Eso sí, a pesar del aumento, la ONT recuerda que, a 31 de diciembre de 2025, 53.343 pacientes se encontraban en lista de espera para el trasplante de un órgano. En la Unión Europea, cada día, fallecieron nueve pacientes a la espera de un trasplante.

Con 11.044 donantes fallecidos y 3.653 donantes vivos, en la UE se efectuaron el pasado año 32.816 trasplantes de órganos. El aumento en donación fue cercana al 2% y, en trasplante, algo superior al 1% con respecto a 2024.

El máximo histórico de trasplantes registrado a nivel mundial supone un crecimiento del 4% con respecto al año anterior. Se debió en gran medida a la expansión del trasplante de donante vivo, que aumentó otro 4%, y a la donación en asistolia (donación de órganos tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria), que creció un 11% el pasado año.

España revalidó su liderazgo internacional en donación de personas fallecidas, contribuyendo con el 23% de los donantes de la Unión Europea y el 5% de los registrados a nivel global. A eso se suma su elevada actividad trasplantadora que la situó en primera posición con 4.000 injertos renales y 556 pulmonares en 2025, apunta el ministerio.

Riñón y pulmón

Con los datos aportados por la ONT, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuyos datos se publican anualmente en la Newsletter Trasplante del Consejo de Europa, del total de trasplantes realizados, 116.775 fueron de riñón (38% de donante vivo), 45.566 de hígado (23% de donante vivo), 10.748 de corazón, 8.472 de pulmón, 2.155 de páncreas y 180 de intestino.

Estos procedimientos fueron posibles gracias a las 49.169 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 54.630 que donaron un órgano en vida. Por tipo de trasplante, el mayor incremento se registró en trasplante hepático, que creció un 5%, seguido del cardíaco (4%) y el renal (3%).

Donante vivo

El crecimiento en la actividad de trasplantes se debió en gran medida al aumento en el número de procedimientos realizados a partir de donante vivo, que aumentaron un 4% con respecto a 2024, con 44.241 trasplantes de riñón, 10.355 de hígado y 16 de pulmón.

El número de donantes en asistolia pasó de 13.366 en 2024 a 14.865 en 2025, lo que supone un incremento del 11%

También contribuyó la donación de personas fallecidas, que aumentó en un 2%, aunque a expensas de la donación en asistolia, porque la donación en muerte encefálica se redujo, matiza Sanidad. El número de donantes en asistolia pasó de 13.366 en 2024 a 14.865 en 2025, lo que supone un incremento del 11% y representó el 30% de los donantes fallecidos en todo el mundo.

De los 28 países que realizaron este tipo de donación, España fue nuevamente el que registró una mayor actividad, con 1.416 donantes en asistolia y una tasa de 29,6 por millón de población (p.m.p). Nuestro país aportó así el 48% de los donantes en asistolia del conjunto de la Unión Europea (UE) y el 10% del mundo.

Trasplantes de intestino

Los donantes en asistolia permitieron realizar 32.175 trasplantes de todo tipo, lo que fue posible gracias a la introducción de sistemas de preservación que permiten reducir el impacto de la falta de flujo a los órganos y conseguir adecuados resultados después del trasplante. Por su complejidad técnica, es particularmente destacable el crecimiento progresivo del trasplante cardiaco de asistolia.

En 2025, España volvió a ser el país con mayor actividad trasplantadora a partir de donantes en asistolia

Si en 2021 apenas se realizaron 300 trasplantes cardiacos de asistolia en seis países, en 2025 se llevaron a cabo 1.463 en doce (Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza), de los que 137 (9%) se realizaron en España. España fue el único país que realizó trasplantes de intestino de donantes en asistolia, en concreto, 4 procedimientos.

En 2025, España volvió a ser el país con mayor actividad trasplantadora a partir de donantes en asistolia. La tasa de trasplantes de órganos obtenidos de estos donantes fue de 63,5 p.m.p en España, seguida de la notificada por Estados Unidos y Bélgica, que realizaron 46,7 y 39,7 trasplantes p.m.p de este tipo, respectivamente.

En América Latina se registró en 2025 un incremento del 5% en su actividad trasplantadora. La región alcanzó 6.366 donantes fallecidos (10,5 p.m.p), un 6% más que el año anterior, y realizó 18.301 trasplantes de órganos (30,1 p.m.p). Argentina registró la mayor tasa de donación, con 20,8 donantes p.m.p, seguida de Brasil (18,7) y Uruguay (17,9). Argentina, con 66 donantes en asistolia, se consolidó como referente regional en este modelo de donación.

En 2025, nuestro país aportó el 23% de las donaciones notificadas en la UE y el 5% de las registradas en el mundo

El Observatorio Mundial confirma, finalmente, la "extraordinaria" contribución de España a la donación de órganos de personas fallecidas. En 2025, nuestro país aportó el 23% de las donaciones notificadas en la UE y el 5% de las registradas en el mundo, pese a representar el 11% de la población europea y el 0,7% de la población mundial.

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En cuanto a actividad trasplantadora, España realizó 6.336 trasplantes, lo que supuso una tasa de 132,3 trasplantes p.m.p en 2025, cifra sólo superada por Estados Unidos, con 143,7 trasplantes p.m.p (49.920 trasplantes).