Crisis migratoria
Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre
La Consejería trabaja para que los centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad
EFE
El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.
En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.
En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.
Por su parte, la Escuela Infantil Juan Carlos I permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.
La Consejería trabaja para que ambos centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad, agradeciendo a las familias su comprensión y colaboración.
Fuente: El Periódico
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
- Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: 'Creo que va a ser imposible que no me emocione
- El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
- El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
- Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años