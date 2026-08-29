Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 29 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 29 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 11, 22, 27, 30, 38 y 41. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 7. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8709216, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- El gran malentendido de uno de los monumentos más fotografiados de Córdoba: esta es la verdad que sorprende a los visitantes
- La mortalidad en Córdoba aumenta por las defunciones de mujeres, con enfermedades circulatorias, tumores y respiratorias como principales causas
- La Luna se tiñe de rojo sobre Córdoba: así se ha visto el eclipse lunar de este viernes 28 de agosto
- Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte
- El Córdoba CF buscará ante el Granada igualar un hito que solo ha alcanzado una vez en los últimos 50 años